Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ - 20.12.2023 Украина.ру
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Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ
Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ - 20.12.2023 Украина.ру
Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Дымарчук уверяет, что пытался избежать мобилизации, но ему стали угрожать и заявили, что, если он откажется воевать, на него заведут уголовное дело, "будут издеваться, бить, могут убить", сделают из него "русского шпиона"
2023-12-20T10:55
2023-12-20T10:55
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Военнослужащему ВСУ выдали только летнюю форму. Теплые вещи пришлось купить самому, продукты привозили волонтеры. Сергея вместе с группой поселили в деревне с мирными жителями, которые из-за страха начали сдавать позиции украинских боевиков. Когда Дымарчук стоял на позиции, начался обстрел, после взорвавшейся рядом гранаты он почти не мог ходить. Российские военнослужащие оттащили раненого бойца в сторону и оказали ему медицинскую помощь. "Было страшно, – вспоминает военнослужащий, – я думал, что убьют. Оказали первую медицинскую помощь, напоили, дали покурить. О войне я думаю, что надо ее заканчивать быстрей. Нас просто посылают на мясо, нас там за людей не считают вообще", – говорит Сергей Дымарчук.
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Новости, Новости Украины, Пленные, ВСУ

Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ

10:55 20.12.2023
 
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ и плохом материальном обеспечении
Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ и плохом материальном обеспечении
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Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Дымарчук уверяет, что пытался избежать мобилизации, но ему стали угрожать и заявили, что, если он откажется воевать, на него заведут уголовное дело, "будут издеваться, бить, могут убить", сделают из него "русского шпиона"
Военнослужащему ВСУ выдали только летнюю форму. Теплые вещи пришлось купить самому, продукты привозили волонтеры.
"Обеспечение было плохое", – говорит Дымарчук. Также военнопленный рассказал, что за отдельную плату волонтеры снабжали военнослужащих ВСУ наркотиками.
Сергея вместе с группой поселили в деревне с мирными жителями, которые из-за страха начали сдавать позиции украинских боевиков.

"Нас поселили в деревне. Там были мирные жители, они были против, что мы там, поскольку боялись, что из-за нас им может что-то прилететь. Они были против, чтобы мы там жили. Сдавали наши позиции, чтобы мы только уехали оттуда. (…) Местные жители видели, как по дороге колонны продвигаются и потом сдавали их. И мы узнавали, что те колонны потом разбивали", – рассказывает военнослужащий ВСУ. – Из-за больших потерь к нам приехало командование пехоты, не только к нам, но и по всем подразделениям ездили и набирали к себе в пехоту. Потому что нет людей уже. Потому что было много потерь, из роты оставалось по 15-20 человек".

Когда Дымарчук стоял на позиции, начался обстрел, после взорвавшейся рядом гранаты он почти не мог ходить. Российские военнослужащие оттащили раненого бойца в сторону и оказали ему медицинскую помощь.
"Было страшно, – вспоминает военнослужащий, – я думал, что убьют. Оказали первую медицинскую помощь, напоили, дали покурить. О войне я думаю, что надо ее заканчивать быстрей. Нас просто посылают на мясо, нас там за людей не считают вообще", – говорит Сергей Дымарчук.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
04:19
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУУкраинские подразделения численностью до роты за месяц покидают около 15-20 дезертиров, за деньги можно купить возможность не выходить на передовую, заявил пленный украинский военный Олег Белоусов. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
 
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