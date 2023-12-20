Пленный боец ВСУ рассказал, как обычные украинцы раскрывали их позиции военным РФ

"Нас поселили в деревне. Там были мирные жители, они были против, что мы там, поскольку боялись, что из-за нас им может что-то прилететь. Они были против, чтобы мы там жили. Сдавали наши позиции, чтобы мы только уехали оттуда. (…) Местные жители видели, как по дороге колонны продвигаются и потом сдавали их. И мы узнавали, что те колонны потом разбивали", – рассказывает военнослужащий ВСУ. – Из-за больших потерь к нам приехало командование пехоты, не только к нам, но и по всем подразделениям ездили и набирали к себе в пехоту. Потому что нет людей уже. Потому что было много потерь, из роты оставалось по 15-20 человек".