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Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону"
Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону" - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону"
В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может расформировать Верховную Раду и провести президентские выборы, поскольку он "живёт по закону"
2023-12-19T19:50
2023-12-19T19:50
2023-12-19T19:50
новости
украина
владимир зеленский
пресс-конференция
верховная рада
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Оценивая работу украинских депутатов Зеленский указал, что они сегодня не являются моральными авторитетами для общества. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, пресс-конференция, Верховная Рада
Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону"
В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может расформировать Верховную Раду и провести президентские выборы, поскольку он "живёт по закону"
"Не могу распустить Верховную Раду, так как не могу провести выборы во время войны. Я живу по закону" — сказал президент.
Оценивая работу украинских депутатов Зеленский указал, что они сегодня не являются моральными авторитетами для общества.
"Что касается депутатов, то они должны заниматься только своей работой, быть моральными авторитетами. К сожалению, это не так. Депутат который гуляет, скажем так, он не имеет право... Чем он отличается от бизнесмена, который салюты запускает, пока военный воюет?", – добавил Зеленский.
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.