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Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону"

Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону" - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский, объясняя отказ от президентских выборов заявил, что живёт "по закону"

В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может расформировать Верховную Раду и провести президентские выборы, поскольку он "живёт по закону"

2023-12-19T19:50

2023-12-19T19:50

2023-12-19T19:50

новости

украина

владимир зеленский

пресс-конференция

верховная рада

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Оценивая работу украинских депутатов Зеленский указал, что они сегодня не являются моральными авторитетами для общества. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, верховная рада