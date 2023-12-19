Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее" - 19.12.2023 Украина.ру
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Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"
Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее" - 19.12.2023 Украина.ру
Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"
Россия значительно увеличит оборонный бюджет, заявил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин
2023-12-19T14:09
2023-12-19T14:09
новости
россия
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армия
вооружение
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"Нужно и дальше, в 2024 году, направлять в войска самое современное оружие. Дополнительные бюджетные ассигнования с учетом объемов, закупок и ремонта вооружения будут значительно увеличены", – сказал лидер России.Также он подчеркнул необходимость работы на опережение и разработку новых видов оружя.Путин отметил, что необходимо продолжать своевременно и в полном объеме снабжать всем необходимы войска, задействованных в СВО.
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новости, россия, владимир путин, сво, армия, вооружение
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, Армия, вооружение

Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"

14:09 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил МИА "Россия сегодня"
Президент РФ В. Путин посетил МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия значительно увеличит оборонный бюджет, заявил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин
"Нужно и дальше, в 2024 году, направлять в войска самое современное оружие. Дополнительные бюджетные ассигнования с учетом объемов, закупок и ремонта вооружения будут значительно увеличены", – сказал лидер России.
Также он подчеркнул необходимость работы на опережение и разработку новых видов оружя.
"Предстоит создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, а также оружие с использованием искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", – подчеркнул Путин.
Путин отметил, что необходимо продолжать своевременно и в полном объеме снабжать всем необходимы войска, задействованных в СВО.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
13:54
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировкиРоссии необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны
 
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