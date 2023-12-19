Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил МИА "Россия сегодня"
Россия значительно увеличит оборонный бюджет, заявил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин
"Нужно и дальше, в 2024 году, направлять в войска самое современное оружие. Дополнительные бюджетные ассигнования с учетом объемов, закупок и ремонта вооружения будут значительно увеличены", – сказал лидер России.
Также он подчеркнул необходимость работы на опережение и разработку новых видов оружя.
"Предстоит создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружения. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, а также оружие с использованием искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", – подчеркнул Путин.
Путин отметил, что необходимо продолжать своевременно и в полном объеме снабжать всем необходимы войска, задействованных в СВО.