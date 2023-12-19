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Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"

Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее" - 19.12.2023 Украина.ру

Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"

Россия значительно увеличит оборонный бюджет, заявил 19 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин

2023-12-19T14:09

2023-12-19T14:09

2023-12-19T14:09

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"Нужно и дальше, в 2024 году, направлять в войска самое современное оружие. Дополнительные бюджетные ассигнования с учетом объемов, закупок и ремонта вооружения будут значительно увеличены", – сказал лидер России.Также он подчеркнул необходимость работы на опережение и разработку новых видов оружя.Путин отметил, что необходимо продолжать своевременно и в полном объеме снабжать всем необходимы войска, задействованных в СВО.

https://ukraina.ru/20231219/1052230815.html

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новости, россия, владимир путин, сво, армия, вооружение