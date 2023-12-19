Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО - 19.12.2023 Украина.ру
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Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО
Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО - 19.12.2023 Украина.ру
Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО
Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T09:03
2023-12-19T09:03
новости
россия
южно-донецкое направление
сво
вкс
бомбардировщик
всу
потери всу
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"Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", - рассказал Гордеев.По его словам, российские войска также сорвали попытки ротации подразделений киевского режима на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.По данным Минобороны на 18 декабря, за сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 90 боевиков, три пикапа и одну САУ "Гвоздика".
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вкс, бомбардировщик, всу, потери всу
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, ВКС, бомбардировщик, ВСУ, потери ВСУ

Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО

09:03 19.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева 19 декабря сообщает РИА Новости
"Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", - рассказал Гордеев.
По его словам, российские войска также сорвали попытки ротации подразделений киевского режима на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.
По данным Минобороны на 18 декабря, за сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 90 боевиков, три пикапа и одну САУ "Гвоздика".
06:00
"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУВо время наступления противник допустил несколько серьезных ошибок. У ВСУ не хватило личного состава, а качество обучения по стандартам НАТО оставляло желать лучшего. Также возникали большие проблемы с обслуживанием разномастной техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиРоссияЮжно-Донецкое направлениеСВОВКСбомбардировщикВСУпотери ВСУ
 
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