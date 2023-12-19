https://ukraina.ru/20231219/1052218089.html

Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО

Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО - 19.12.2023 Украина.ру

Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО

Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе Урожайного и Новомихайловки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева 19 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-19T09:03

2023-12-19T09:03

2023-12-19T09:03

новости

россия

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потери всу

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"Ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного", - рассказал Гордеев.По его словам, российские войска также сорвали попытки ротации подразделений киевского режима на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.По данным Минобороны на 18 декабря, за сутки на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 90 боевиков, три пикапа и одну САУ "Гвоздика".

https://ukraina.ru/20231219/1052209792.html

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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вкс, бомбардировщик, всу, потери всу