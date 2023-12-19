https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

Непопулярные решения, успехи ВС РФ, "жизнь с протянутой рукой". Главное на Украине на утро 19 декабря

Непопулярные решения, успехи ВС РФ, "жизнь с протянутой рукой". Главное на Украине на утро 19 декабря - 19.12.2023 Украина.ру

Непопулярные решения, успехи ВС РФ, "жизнь с протянутой рукой". Главное на Украине на утро 19 декабря

Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T09:00

2023-12-19T09:00

2023-12-19T09:33

эксклюзив

хроники

спецоперация

обстрелы

донбасс

вс рф

оружие

техника

дональд трамп

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_65fc6c50ae481ae7604a58d1ba8a6e42.jpg.webp

В зоне СВО фиксируют рост числа наемников, а киевские власти раздумывают над принятием непопулярных решений по мобилизации. Российские военные успешно отражают атаки ВСУ, уничтожают националистов и применяют модернизированную технику. Украина живет с протянутой рукой и опасается прекращения финансирования.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о росте количества наемников из Грузии и Польши со стороны ВС Украины в зоне спецоперации.«В связи с серьезным некомплектом в подразделениях вооруженных формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются», — отметил Марочко.По его словам, в течение нескольких недель зафиксировано прибытие групп иностранцев около 30-50 человек в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку.По мнению депутата Верховной рады от партии «Голос» Инны Совсун, ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. «Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Должно быть заявление: друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — предупредила депутат.По ее словам, при этом необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.Ранее депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявляла о подготовке законопроекта об уравнивании мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, что позволит мобилизовать женщин на тыловые должности, причем не только связанные с медицинскими профессиями. Кроме того, по ее словам, законодатели планируют ввести обязательную базовую общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет — она будет включать как основы тактики и медицины, так и навыки обращения с оружием и работу с дронами.С октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы, даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет.В то же время большинство мужчин и женщин на Украине готовы вовсе отказаться от гражданства, если это позволит им избежать мобилизации.Так ответили украинцы на вопросы, размещенные в социальных сетях депутата Безуглой.Она спросила мужчин, готовы ли они отказаться от украинского гражданства, чтобы их не мобилизовали. 75% ее аудитории ответили, что готовы.Также депутат создала отдельный опрос для женщин и поинтересовалась, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на должности в тылу и на оборонных предприятиях. Среди принявших участие в опросе 64% ответили положительно.В этих опросах мог принять участие любой, кто зайдет на страницу депутата. Результаты быстро распространились по украинским телеграм-каналам.Несмотря на нехватку военных, ВСУ не оставляют попытки атаковать территории России.Так, за прошедшие сутки националисты пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив восемь боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«На Донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА», — говорится в телеграм-канале представительства.Под огнем оказался один населенный пункт республики — Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы). Сведения о жертвах среди мирного населения не поступали.За 669 дней эскалации украинские военные более 28 тысяч раз подвергали территорию ДНР обстрелу.«Всего противником выпущено 154 430 боеприпасов различного калибра», — говорится в инфографике представительства.Кроме того, с февраля 2022 года погибли почти 5 тысяч мирных жителей, в том числе 141 ребенок, представительство также зафиксировало 141 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах «Лепесток». Число пострадавших за все время эскалации составило более 5,5 тысячи среди них 371 ребенок.За все время эскалации в ДНР было повреждено почти две тысячи транспортных средств, более 3,2 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 190 медицинских учреждений, 654 учебных заведения, 1,3 тысячи объектов социального обеспечения, 94 объекта критической инфраструктуры, а также 965 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с февраля прошлого года представительство зафиксировало свыше 13 тысяч фактов повреждения жилых домов.Успехи российских военныхПодразделения группировки войск «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении.«Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на Купянском направлении. В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки», — сказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также был уничтожен танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномета.В Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию вооруженных сил Украины к северу от Артемовска.В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на передовых позициях. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.После выполнения боевой задачи десантники оперативно сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки.В свою очередь чеченский спецназ «Ахмат» берет высоты на Артемовском направлении в ДНР, в то время как сопротивление ВСУ заметно упало после неудачного для Украины саммита НАТО, рассказал командир штурмового подразделения.Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным «Санта».«Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы" (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — сказал Санта, его слова приводит военное ведомство.Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться.«А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем», — отметил Санта.Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», они демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы.«Главное преимущество новых машин — существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели», — рассказал информированный источник.По открытым данным, «Панцирь-СМ» получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также «Панцирь» получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.Новый комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата увеличивается до 40 километров — это в два раза больше, чем у «Панцирь-С».Также российские специалисты ведут разработку надводного ударного беспилотного дрона, оснащенного полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью ее увеличения до 100 кг.«Надводные катера, которые применяют сейчас Вооруженные силы Украины, это дорогие натовские решения. Кроме того, у противника этих надводных катеров не так много, как бы им хотелось. Наше решение будет значительно дешевле и делается с учетом локализации производства на территории России. При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — отметил источник.Дальность работы надводного дрона составит до 20 км.«В проекте собраны лучшие идеи российского судомоделизма. Корпуса наших катеров будут из композитных материалов, но не из углеволокна, то есть карбона, поскольку его видно в радары. Мы используем, скажем так, другие композитные материалы», —- заявил он.Официальные испытания новых надводных катеров планируется провести в феврале 2024 года. «Будет создана платформа, проведены официальные испытания. По итогам этих испытаний станет понятно, какое техническое действующее решение отвечает сегодняшним потребностям нашей армии и флота», — уточнил источник.Опасения из-за финансированияУкраинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете Украина закрывает с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам «Большой семерки».Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала «Рада», что будет, если конгресс США до Рождества не проголосует за пакет помощи Украине, Устинова заявила, что будет крайне сложно.Агентство Reuters писало, что главы Минфинов и центробанков стран G7 проведут во вторник онлайн-переговоры. Среди вопросов, которые планируют обсудить министры, заявлена поддержка Украины.По данным того же агентства, дипломаты ряда европейских стран опасаются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства может прекратить оказывать помощь Украине и отказаться от обязательств Вашингтона по защите союзников по НАТО.Журналисты опросили около 20 человек из числа бывших и действующих помощников Трампа, а также дипломатов. По их мнению, бывший американский лидер в случае победы на предстоящих выборах, вероятно, назначит верных ему людей на посты в Пентагоне, Госдепартаменте и Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Это, как говорится в публикации, приведет к «радикальным изменениям позиции США по вопросам от войны на Украине до торговли с Китаем».Как заявили восемь европейских дипломатов, опрошенных Reuters, «существуют сомнения в том, что Трамп будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО, а также сильный страх того, что он прекратит помощь Украине в свете ее войны с Россией», говорится в материале. Один из дипломатов отметил, что он и его коллеги в последние годы поддерживали контакты с помощниками Трампа.Агентство приводит комментарий бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. По его мнению, экс-президент «пришел к пониманию того, что кадры — это и есть политический курс».«В начале работы его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации своего собственного курса, а не курса президента», — добавил О'Брайен.В материале говорится, что, по словам помощников Трампа, он настроен на сокращение военной помощи европейским странам, а также на сворачивание экономических связей с Китаем.В публикации отмечается, что экс-президент регулярно совещается по политическим вопросам с рядом лиц, имеющих опыт в сфере внешней политики. В их числе экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф и бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.Трамп ранее заявлял, что, в случае победы на выборах, смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал, что остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37 гривен за доллар.По его мнению, для спасения ситуации Нацбанк Украины будет вынужден вновь поднимать ключевую ставку. Из-за чего могут обесцениться украинские активы, а в дальнейшем не исключен и дефолт по суверенным евробондам.С 3 октября Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и перешел к режиму управляемой гибкости национальной валюты. С тех пор гривна стабильно слабеет. На прошлой неделе регулятор впервые установил официальный курс нацвалюты свыше 37 гривен за доллар. Затем курс немного отыграл, но в начале недели вновь понизился.

https://ukraina.ru/20231218/1052195212.html

https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html

https://ukraina.ru/20231217/1052179675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, обстрелы, донбасс, вс рф, оружие, техника, дональд трамп, финансирование, иностранные наемники, мобилизация, женщины