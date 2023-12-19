Т-34. Рождение легенды

Велись работы по совершенствованию этого семейства танков. В частности, на танки БТ-7М ставились дизельные двигатели (вообще на БТ были авиационные моторы — мощные, но работавшие на дорогих сортах бензина, которые мало производились в СССР). Кроме того, совершенствовалась ходовая часть и броневая защита танков.

В 1938 году заводу было дано задание на разработку новых гусеничной и колёсно-гусеничной модели, которые были изготовлены в мае 1939 года. Кстати, строительство гусеничного танка было инициативой заказчика, а не конструкторской бригады, как считалось благодаря распространённой легенде. Модели назывались А-20 и А-32 («А» — индекс опытной техники ХПЗ независимо от назначения). Концептуально это была попытка построить средний танк в габаритах лёгкого.

А-20 был колёсно-гусеничным. Смысл этого движителя состоял в том, что гусеничные ленты 1910-20 годов имели очень низкий ресурс. Лёгкие танки доставлялись к месту боёв на грузовиках (кстати, сейчас делается точно так же). Чтобы исключить грузовик из схемы делались попытки дать танку возможность ездить на катках, как на колёсах. Для этого формировалась передача на одну или несколько пар опорных катков.

Однако в 1939 году ресурс гусениц был уже достаточен для дальних марш-бросков. За счёт упразднения тяжёлой передачи колёсного хода на Т-32 была установлена более мощная пушка (76, а не 45 мм.) и появилась возможность для усиления брони (до 45 мм вместо 25 мм на А-20).

В результате выбор был сделан в пользу А-32, получившего в системе вооружений индекс Т-34.

Кстати, «родовые черты» танка Кристи видны в Т-34 очень хорошо. Это подвеска в виде вертикальных пружин, установленных внутри корпуса, и катки большого диаметра.