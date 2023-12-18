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Что достанется Украине от США в 2024 году и явится ли Байден на выборы президента - Васильев

Что достанется Украине от США в 2024 году и явится ли Байден на выборы президента - Васильев - 18.12.2023 Украина.ру

Что достанется Украине от США в 2024 году и явится ли Байден на выборы президента - Васильев

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал, на что стоит рассчитывать Украине в 2024 году, а также оценил шансы президента США Джо Байдена на переизбрание

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00:43 - Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год объёмом $886 млрд: сколько достанется Украине?06:05 – Как конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут сказаться на рейтингах Джо Байдена в ходе предвыборной кампании?11:17 – За кого могут проголосовать американцы?14:28 – Какой мир устроит Россию?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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