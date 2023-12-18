https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html

Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада

Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада - 18.12.2023 Украина.ру

Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада

Инфернальная загадка упырей заключается в том, что подчас они выглядят, как банальные недоросли-переростки с незапоминающимися лицами, совершенно не обезображенными интеллектом

2023-12-18T13:22

2023-12-18T13:22

2023-12-18T14:17

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Или как начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов — пухлощекий вурдалак в звании, между прочим, генерал-лейтенанта, который легко и запросто проплямкивает сентенции, смертоносные для десятков тысяч его земляков-украинцев. Их жизни продолжают бездумно сжигать в «мясных» штурмах продолжающихся атак на фронтах спецвоенной операции (СВО), чтобы только имитировать военную активность, нужную фюреру украинского народа Владимиру Зеленскому для выбивания денег себе на карман во время многочисленных попрошайнических визитов по миру.А Буданов буквально на днях в интервью порталу Страна.ua, заявил о том, что принудительная мобилизация совершенно зверскими методами будет продолжена: «Эффективность принудительно мобилизованных украинцев почти нулевая, но мы продолжим принудительную мобилизацию. …От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в ВСУ 1,1 млн человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно».И это притом, что даже сам признал, что, во-первых, «все, кто хотел, пришли в первые полгода». «Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет», — констатировал мясник в погонах.Во-вторых, он же признал, что и мотивировать идти людей добровольно умирать уже не получается даже финансово. «Деньги для мобилизованных уже не стоят на первом месте», — признал Буданов.В-третьих, — и это, пожалуй, самое главное! — утеряна патриотическая мотивация для сражений за родину. Украинцы не желают больше воевать за такое недоотечество и массово бегут. В разные стороны. При первой возможности. «У нас большинство людей — хотя все кричат: "Я украинец, Украина — превыше всего", — себя гражданами Украины так и не ощутили. Все болеют за Украину, но все бегут», — резюмировал Буданов.Однако все это не означает, что в украинских неонацистских верхах совсем уже не работает инстинкт самосохранения. Самые ушлые из них (не могу сказать — умные) понимают. Что даже Зеленский может не добежать и не доплыть до домика за 20 лямов зелени, который ему якобы уготовили америкосы в солнечной Флориде, чтобы он там отдохнул от трудов праведных по убийству Украины, а главное, ее граждан во славу США и их интересов.Например, после того как в Киеве в Дарницком районе неонацисты снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец», боровшегося за установление народной власти на Украине, а народ этот самый украинский в соцсетях показал, что в людях растет понимание происходящего. И что люди понимают: неонацисты уже боятся расплаты за содеянное.«Перешли в "контрнаступ" и побеждают павших за Украину!», «Даже мертвых боятся», — написали люди в интернете. И неонацисты занервничали и заговорили о смене тактики на фронтах СВО. Режим Зеленского действительно засуетился. В поисках спасения. Уже не победы над «путинским Мордором», а путей собственного выживания, которое становится все более проблематичным.Режим понял, что у него заканчиваются его защитники. Добровольные, как справедливо отметил Буданов, закончились уже давно, а сейчас подходят к концу и насильно мобилизованные. Но режим пытается разжиться людьми любыми путями и продолжает курс на вооружение оставшихся украинцев, которых тоже, увы, планирует бросить в бой. Но по несколько видоизмененной стратегии.Как сообщил немецкий военный обозреватель Юлиан Репке из издания Bild, в настоящее время генеральный штаб вооруженных сил Украины (ГШ ВСУ) принял решение об изменении военной стратегии.Ведь как у неонацистов было. Когда начался печально знаменитый контрнаступ, это были фронтальные атаки на российские позиции на фронтах спецвоенной операции (СВО), что превратило действия ВСУ в "мясные штурмы" и "мясорубку" для солдат ВСУ – они там гибли несчитано. Ну, как несчитано… Некоторые называют потери ВСУ в 300 и даже 500 тысяч только убитыми…Потом решили штурмовать мелкими штурмовыми группами, вгрызаясь в оборонительные ряды россиян. Все тоже обернулось "мясными штурмами", но только меньших масштабов.Сейчас ВСУ, как говорят их командиры, уже просто обороняются "активно". И вот теперь, пишет немец, украинское командование якобы отложило планы по захвату территорий, которым прежде уделялось столь значительное внимание во время контрнаступа и действий штурмовых групп. Теперь ВСУ не будут "стоять насмерть" и на тех участках фронта, удержать которые явно не получится, или попытки обороны которых будут чреваты очень высокими потерями.А что же они планируют делать? Правильно, будут стараться, с одной стороны, все же сохранить своих солдат. А с другой -- главной задачей ВСУ в сложившейся ситуации объявлено нанесение максимального урона российским войскам. В первую очередь – истребление личного состава войск России. Bild так и написала: наивысшим приоритетом для ВСУ "является даже не оборона нынешней линии фронта, но ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил".Так вроде бы и доведено до украинских командиров: удержание позиций для ВСУ не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых. Спустя почти два года боевых действий до украинского командования, видимо, стала постепенно доходить мысль, что человеческий ресурс у Киева не бесконечный. И что вечно возобновляемым он не является.Более того, до многих украинских генералов давно дошло, что, во-первых, высокие потери в рядах ВСУ не могут быть компенсированы никакой западной военной помощью. Во-вторых, качеству ВСУ не поможет и ужесточение мобилизации за счет призыва в армию тех категорий граждан, от которых пользы на фронте было бы не очень много. Это ведет ВСУ на грань уничтожения в СВО.Украинская стороны такое тактическое новшество пока не подтверждает. Потому что, по мнению аналитиков, в этом случае речь идет фактически о контролируемом отступлении ВСУ. А отступление ВСУ – это предвестие конца всего неонацистского режима, от активной и огромной помощи которому откажутся западные спонсоры этой войны. И фюрер украинского народа и президент Зеленский, который на днях совершил свои визиты в США и по странам НАТО в Европе почуял, что жареным запахло в первую очередь ему. И вот с этим тезисом соглашаются и многие западные военные эксперты.Но, с другой стороны, украинский режим по-любому сдаваться не хочет. Наоборот – он продолжает настраивать своих солдат на войну до конца и отводит им теперь роль "истребителей русских". Как утверждает упомянутый выше обозреватель Bild Юлиан Репке, "убивать, убивать и убивать" – такова новая военная стратегия украинских неонацистов. Они по-прежнему будут гнать людей на убой за свои интересы и интересы хозяев, то есть США.Однако, правда, есть и другая точка зрения на действия ВСУ в будущем году. Немецкое издание Welt (аналитик Ник Ланге) утверждает, что, по его данным, в 2024 году ВСУ могут предпринять реванш контрнаступления, только в этот раз на другом направлении – в Херсонской области, с целью прорыва к Крыму.Welt тем временем аргументирует свои данные об украинском контрнаступе-2024:— в США Зеленским передан список пожеланий от Украины, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы;— Украина все еще может рассчитывать на 95% всех систем вооружения, поставляемых с Запада, поскольку они еще не использовались на фронте, а Западу их нужно, как говорится, протестировать в боевых условиях – зря что ли украинское "пушечное мясо" так безжалостно используют;— издание ссылается на позицию главкома ВСЕ Валерия Залужного, который не был сторонником начала летнего наступления в 2023 году, а хотел-де лучше подготовиться. Сейчас и побеждает точка зрения Залужного: быстрый прорыв был невозможен и изменение стратегии, направленное на изматывание ВС России для будущего наступления ВСУ -- разумный ход, потому что, мол, было выиграно важное время;— на юге ВСУ удерживают плацдарм на левой части Днепра у указанных выше Крынок и как бы продолжают его расширять. После того, как президент России Владимир Путин во время недавнего общения с народом и журналистами раскритиковал действия ВСУ по форсированию Днепра в поселка Крынки. Путин назвал эти действия "бессмысленной бойней", и неонацисты "достойно откликнулись". Как написали военкоры, "парни пишут, что много проблем с эвакуацией 300-х (раненых. – Авт.) на Херсонском направлении. В последние дни противник буквально все дистанционно закидал минами, и заметно усилил огневое воздействие, в том числе за счет танков и РСЗО. Есть ощущение, что Киев специально усилил огневое воздействие всех видов, после комментария президента по Крынкам. Это очень в духе противника. Абсолютно бессмысленные с военной точки зрения атаки";— плацдарм на левом берегу Днепра может стать отправной точкой. Имея западные истребители, вертолеты и дроны, истребляя российских военных любой ценой, Украина могла бы поддержать наступление в 2024 году.И есть в этом шикарном плане несколько моментов. Первый: укронеонацисты, как видим, по-прежнему готовят своих солдат, набранных из нежелающих воевать украинцев, либо умирать, либо убивать в неограниченных масштабах. Для неонацистов война – мать родна в прежнем объеме.Второй: все эти планы, однако – не секрет Полишинеля для ВС России. Так называемая "активная оборона" уже в исполнении россиян перемалывает вольных или невольных украинских убийц в таком количестве, что планы и Зеленского, и Залужного, и их западных кураторов, прибывших в Украину уже в генеральских званиях и официально, рискуют остаться только на бумаге. Причем некоторые вообще в прифронтовых клозетах…И, наконец, главный третий момент: проблематичны объемы достаточной помощи, поступаемой или обещанной с Запада. События в Конгрессе США – тому подтверждение.А, например, CNN уже откровенно признает: Украина без помощи США и НАТО может воевать несколько месяцев, и при худшем сценарии речь идет о значительном отступлении или даже поражении ВСУ к лету 2024 года.Да-да, о поражении, а не о об истреблении русских или о новом контрнаступе, как безапелляционно прогнозируют Bild и Welt. Но кровь-то простых украинцев будет проливаться по-любому – неонацистам людей не жалко.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, запад, сша, россия, украинцы