Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Украинские власти в оккупированной ими части Херсонской области ограничили для мужчин возможность выезда за её пределы, заявил 18 декабря губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
"Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности - в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть", - подчеркнул Сальдо.
Жители правобережной части Херсонской области, по словам Сальдо, "начали понимать, что их обманывают".
Губернатор Херсонской области отметил, что даже те "ждуны", которые ждали возвращения ВСУ, уже плохо в это верят.
"Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации", - отметил губернатор.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.
16 декабря, 17:13ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - СальдоВооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале