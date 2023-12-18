https://ukraina.ru/20231218/1052189804.html

Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо

Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо - 18.12.2023 Украина.ру

Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо

Украинские власти в оккупированной ими части Херсонской области ограничили для мужчин возможность выезда за её пределы, заявил 18 декабря губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости

2023-12-18T09:33

2023-12-18T09:33

2023-12-18T09:33

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Жители правобережной части Херсонской области, по словам Сальдо, "начали понимать, что их обманывают".Губернатор Херсонской области отметил, что даже те "ждуны", которые ждали возвращения ВСУ, уже плохо в это верят."Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации", - отметил губернатор.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская власть не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию.

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новости, херсонская область, херсон, россия, новые регионы, владимир сальдо, всу