Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения - 18.12.2023 Украина.ру
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Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения - 18.12.2023 Украина.ру
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2023-12-18T09:00
2023-12-18T09:18
владимир сальдо
дроны
всу
новости
мирные жители
новые регионы
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"Они (ВСУ) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - объяснил Сальдо.Он подчеркнул, что такие действия направлены только на то, чтобы "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".
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владимир сальдо, дроны, всу, новости, мирные жители, новые регионы
Владимир Сальдо, дроны, ВСУ, Новости, мирные жители, Новые регионы

Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения

09:00 18.12.2023 (обновлено: 09:18 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"Они (ВСУ) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - объяснил Сальдо.
Он подчеркнул, что такие действия направлены только на то, чтобы "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
07:28
Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военныхВ ходе спецоперации Каховская плотина подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает 18 декабря РИА Новости
 
Владимир СальдодроныВСУНовостимирные жителиНовые регионы
 
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