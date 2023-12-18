https://ukraina.ru/20231218/1052188816.html

Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения

Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения - 18.12.2023 Украина.ру

Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения

Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2023-12-18T09:00

2023-12-18T09:00

2023-12-18T09:18

владимир сальдо

дроны

всу

новости

мирные жители

новые регионы

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"Они (ВСУ) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - объяснил Сальдо.Он подчеркнул, что такие действия направлены только на то, чтобы "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".

https://ukraina.ru/20231218/1052186449.html

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владимир сальдо, дроны, всу, новости, мирные жители, новые регионы