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Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения - 18.12.2023 Украина.ру
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2023-12-18T09:00
2023-12-18T09:00
2023-12-18T09:18
владимир сальдо
дроны
всу
новости
мирные жители
новые регионы
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"Они (ВСУ) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - объяснил Сальдо.Он подчеркнул, что такие действия направлены только на то, чтобы "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".
https://ukraina.ru/20231218/1052186449.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир сальдо, дроны, всу, новости, мирные жители, новые регионы
Владимир Сальдо, дроны, ВСУ, Новости, мирные жители, Новые регионы
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
09:00 18.12.2023 (обновлено: 09:18 18.12.2023)
Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости