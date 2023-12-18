"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
07:51 18.12.2023 (обновлено: 08:20 18.12.2023)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Украину ждут трудности, если ЕС и США не смогут оперативно решить вопрос с финансированием Киева. Таким мнением поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times
По ее словам, Киев продержится "пару месяцев", более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины.
Георгиева подчеркнула, что и МВФ, и Киев, принявший "жесткие меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности", сделали все необходимое для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку. По ее словам, теперь пришло время для того, чтобы "свою задачу" выполнили США и ЕС.
На прошлой неделе лидерам ЕС так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов.
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