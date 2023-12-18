https://ukraina.ru/20231218/1052187152.html

"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи

"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи - 18.12.2023 Украина.ру

"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи

Украину ждут трудности, если ЕС и США не смогут оперативно решить вопрос с финансированием Киева. Таким мнением поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times

2023-12-18T07:51

2023-12-18T07:51

2023-12-18T08:20

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По ее словам, Киев продержится "пару месяцев", более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины. Георгиева подчеркнула, что и МВФ, и Киев, принявший "жесткие меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности", сделали все необходимое для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку. По ее словам, теперь пришло время для того, чтобы "свою задачу" выполнили США и ЕС.На прошлой неделе лидерам ЕС так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов.

https://ukraina.ru/20231215/1052166362.html

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ес, мвф, сша, киев, помощь, новости, зарубежье