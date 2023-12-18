"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи - 18.12.2023 Украина.ру
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"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи - 18.12.2023 Украина.ру
"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
Украину ждут трудности, если ЕС и США не смогут оперативно решить вопрос с финансированием Киева. Таким мнением поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times
2023-12-18T07:51
2023-12-18T08:20
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По ее словам, Киев продержится "пару месяцев", более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины. Георгиева подчеркнула, что и МВФ, и Киев, принявший "жесткие меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности", сделали все необходимое для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку. По ее словам, теперь пришло время для того, чтобы "свою задачу" выполнили США и ЕС.На прошлой неделе лидерам ЕС так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов.
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ес, мвф, сша, киев, помощь, новости, зарубежье
ЕС, МВФ, США, Киев, помощь, Новости, Зарубежье

"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи

07:51 18.12.2023 (обновлено: 08:20 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Украину ждут трудности, если ЕС и США не смогут оперативно решить вопрос с финансированием Киева. Таким мнением поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times
По ее словам, Киев продержится "пару месяцев", более продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставило бы под угрозу экономическое восстановление Украины.
Георгиева подчеркнула, что и МВФ, и Киев, принявший "жесткие меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности", сделали все необходимое для того, чтобы Украина получила необходимую поддержку. По ее словам, теперь пришло время для того, чтобы "свою задачу" выполнили США и ЕС.
На прошлой неделе лидерам ЕС так и не удалось решить вопрос о выделении Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 23:01
Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь УкраинеГлава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian
 
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