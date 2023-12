https://ukraina.ru/20231217/1052179675.html

Самоубийство в Крынках, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 декабря

На обстановку в Крынках обратили внимание западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Американское издание The New York Times назвало украинскую тактику в Крынках "самоубийством" и "расточительством". При этом американские журналисты ссылались на украинских военных.Украинские солдаты и морские пехотинцы назвали форсирование Днепра "жестоким и бесполезным", так как группы украинских войск были разбиты на берегах реки или в воде еще до того, как достигли другого берега.Кроме того, военнослужащие ВСУ указали, что в большинстве мест на левом берегу негде окопаться. Первые подступы, как правило, представляют собой болотистые острова, пронизанные небольшими реками, или луга, которые превратились в трясину из грязи и воронки от бомб, наполненных водой."Позиций нет. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия. Мы сидели ночью в воде и нас обстреливали из всех видов оружия. Мои товарищи умирали на моих глазах. Новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела мертвых солдат, которые неделями лежат в грязи. Люди, которые там оказываются, даже не понимают, куда идут. Им не сообщает командование, которое их туда отправляет. Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Ред.), ни в Соледаре", - сообщил изданию военный по имени Алексей по поводу ситуации в Крынках.Алексей позволил американцам опубликовать его рассказ из-за разочарования потерями.Морской пехотинец Максим, который восстанавливался в госпитале после ранения в Крынках в ноябре, рассказал, что российские авиаудары и танковый, артиллерийский и миномётный огонь были настолько интенсивными, что его взвод не смог выдвинуться из подвалов, где солдаты сначала укрылись.По словам Максима, после того, как трое украинских военных погибли в результате авиаудара, взвод получил приказ об эвакуации. Это превратилось в хаотичное и катастрофическое отступление. Солдаты попали под артиллерийский обстрел, когда в темноте пробирались к берегу реки, а по прибытии им сказали, что придется три часа ждать лодок, которые их заберут. В это время российские самолёты интенсивно бомбили берег.Из 10 бойцов его взвода половина погибли или пропали без вести, все остальные получили ранения, рассказал Максим.На просьбу о комментарии Генштаб ВСУ попросил время.Также издание сообщило о том, что кадры с беспилотника, которые увидели его журналисты "подтвердили рассказы солдат о мощных российских авиаударах, которые разрушили дома и превратили берег реки в массу грязи и разбитых деревьев".При этом The New York Times напомнило, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица заявляли, что морские пехотинцы закрепились на левом берегу Днепра.Ранее, 14 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что Вооружённые силы Украины зашли на этот небольшой участок берега, он был примерно 1,2 тыс. м в длину и где-то 300 м в ширину."Я даже не знаю, зачем они это делают - они пихают своих людей на просто истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что эта дорога в один конец. Ведь для того чтобы туда подать личный состав – там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, – используют только лодки, но ведь они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения", - признался президент России.По словам Путина, у ВС РФ в Крынках – потери санитарные, а у Украины – десятки погибших, причём среди элитных штурмовых частей. Президент России отметил, что дал команду начальнику Генштаба Валерию Герасимову не спешить с выдавливанием украинских военных из Крынок, чтобы Украина продолжала направлять туда свой личный состав, такова логика военных действий."Я какое-то время назад НГШ: "Не спешите их оттуда выдавливать". Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать", - рассказал российский президент.Он назвал это трагедией для Украины.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибром 155 мм. Выпущено 109 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 25 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных и 12 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 10 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону 55 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 55 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 23; Днепряны — 4; Обрывка — 3; Алёшки — 12; Подлесное — 2; Казачьи Лагеря — 5; Корсунка — 2; Новая Маячка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.В результате украинского удара по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке погибли два человека."В результате преступных действий украинских националистов среди мирного населения 2 человека получили ранения и 2 человека погибли. Обстрел произведен предположительно с применением РСЗО "HIMARS", - сообщил представитель Следственного комитета РФ.Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации установят обстоятельства преступления и лиц, причастных к совершению преступления.Утром 17 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селам Наумовка и Солнцевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка – по 2 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе).<...> В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 4 прилета. <...>. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 7 прилётов", - писал губернатор.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 миномётных снаряда, по окраинам села Почаево и хутора Байрак – по 3 миномётных снаряда. Во всех случаях обошлось без последствий.Также в Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Помимо этого под обстрел попала окраина села Староселье – было зафиксировано 4 прилёта. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира газели. У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчина доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Осколками взрывного устройства повреждены газель и экскаватор. Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма – установлено 3 прилёта. Погибло 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. По хутору Мухин и селу Середа выпущено 4 и 8 миномётных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

