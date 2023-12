https://ukraina.ru/20231216/1052176546.html

Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине

Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко отказался идти на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и потерпел фиаско в переговорах с мэром Лондона Садиком Ханом. Украинские военные нанесли удар по месту доставки гуманитарной помощи в Херсонской области

Столичный градоначальник проигнорировал прошедшее в субботу, 16 декабря, совещание с участием украинского президента. На экране видеосвязи вместо Кличко был глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко."Не видим мэра", - отметил Зеленский.В ответ Попко указал, что "мэра нет". В зале засмеялись, а Зеленский, смеясь, закрыл лицо ладонью."Нужно сделать всё, чтобы в столице был мэр", - отсмеявшись заявил Зеленский.Некоторые СМИ усмотрели в этом намёк на усиление давления Кличко с целью ухода его с занимаемого поста.Сам Кличко пока никак не пояснил своё отсутствие на совещании с руководством страны.В то же время, ранее в комментарии немецкому изданию Der Spiegel Кличко заявлял, что на Украине власть давит на местное самоуправление."В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека... Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - рассказал Кличко.По его словам, "в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".При этом, по словам Кличко, в Офисе президента Украины мэров украинских городов считают "атавизмом" и препятствием для централизации в стране.Когда мэру Киева задали вопрос, находится ли демократия в Украине под серьёзной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да"."Превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", - заявил в то же время Кличко.По его словам, украинцы слишком свободолюбивы для этого.Также Кличко заявил, что с начала спецоперации ВС РФ у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским.С критикой Зеленского Кличко выступил и в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.Он отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в украинском обществе."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил Кличко.При этом он подчеркнул, что у него самого нет президентских амбиций."Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. <...> Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - указывал мэр Киева.Он также отметил, что поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его заявлениях о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик."Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несёт ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнёрам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.Также в субботу, 16 декабря, стало известно о том, что переговоры Кличко с его лондонским коллегой не увенчались успехом. Как сообщило издание The Telegraph, в Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если сдают на металлолом автомобиль, не соответствующий экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в £12,5.В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть этих автомобилей Украине. По его словам, этот шаг мог иметь "огромный потенциал" и мог быть использован в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки".Как сообщило The Telegraph, 12 декабря мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".По информации The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой "на Украине.После этого решение мэра Лондон уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзен Холл и участник волонтёрской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.Ну а Кличко не удалось использовать британские авто в имиджевой борьбе с властью Украины. Пока мэр Киева решает проблему с выводом из строя шести станций киевского метро. Кличко уже пообещал, что при пересадке на наземный транспорт, дублирующий маршрут проблемного участка "синей" ветки метро, киевлянам компенсируют стоимость поездки.Преступление украинских военныхГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о преступлении, совершённом украинскими военными."Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.К записи он прикрепил фото с места событий.Как рассказал губернатор, раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.Ранее украинские военные уже прицельно били по пунктам выдачи гуманитарной помощи. При этом у украинских военных активно работают подразделения, ведущие разведку при помощи беспилотников, что позволяет предположить, что удар по доставки гуманитарной помощи был нанесён сознательно.

