Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине - 16.12.2023 Украина.ру
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Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине
Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине - 16.12.2023 Украина.ру
Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко отказался идти на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и потерпел фиаско в переговорах с мэром Лондона Садиком Ханом. Украинские военные нанесли удар по месту доставки гуманитарной помощи в Херсонской области
2023-12-16T18:30
2023-12-16T18:31
эксклюзив
хроники
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Столичный градоначальник проигнорировал прошедшее в субботу, 16 декабря, совещание с участием украинского президента. На экране видеосвязи вместо Кличко был глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко."Не видим мэра", - отметил Зеленский.В ответ Попко указал, что "мэра нет". В зале засмеялись, а Зеленский, смеясь, закрыл лицо ладонью."Нужно сделать всё, чтобы в столице был мэр", - отсмеявшись заявил Зеленский.Некоторые СМИ усмотрели в этом намёк на усиление давления Кличко с целью ухода его с занимаемого поста.Сам Кличко пока никак не пояснил своё отсутствие на совещании с руководством страны.В то же время, ранее в комментарии немецкому изданию Der Spiegel Кличко заявлял, что на Украине власть давит на местное самоуправление."В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека... Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - рассказал Кличко.По его словам, "в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".При этом, по словам Кличко, в Офисе президента Украины мэров украинских городов считают "атавизмом" и препятствием для централизации в стране.Когда мэру Киева задали вопрос, находится ли демократия в Украине под серьёзной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да"."Превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", - заявил в то же время Кличко.По его словам, украинцы слишком свободолюбивы для этого.Также Кличко заявил, что с начала спецоперации ВС РФ у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским.С критикой Зеленского Кличко выступил и в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.Он отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в украинском обществе."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил Кличко.При этом он подчеркнул, что у него самого нет президентских амбиций."Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. &lt;...&gt; Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - указывал мэр Киева.Он также отметил, что поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его заявлениях о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик."Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несёт ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнёрам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.Также в субботу, 16 декабря, стало известно о том, что переговоры Кличко с его лондонским коллегой не увенчались успехом. Как сообщило издание The Telegraph, в Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если сдают на металлолом автомобиль, не соответствующий экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в £12,5.В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть этих автомобилей Украине. По его словам, этот шаг мог иметь "огромный потенциал" и мог быть использован в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки".Как сообщило The Telegraph, 12 декабря мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".По информации The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой "на Украине.После этого решение мэра Лондон уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзен Холл и участник волонтёрской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.Ну а Кличко не удалось использовать британские авто в имиджевой борьбе с властью Украины. Пока мэр Киева решает проблему с выводом из строя шести станций киевского метро. Кличко уже пообещал, что при пересадке на наземный транспорт, дублирующий маршрут проблемного участка "синей" ветки метро, киевлянам компенсируют стоимость поездки.Преступление украинских военныхГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о преступлении, совершённом украинскими военными."Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.К записи он прикрепил фото с места событий.Как рассказал губернатор, раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.Ранее украинские военные уже прицельно били по пунктам выдачи гуманитарной помощи. При этом у украинских военных активно работают подразделения, ведущие разведку при помощи беспилотников, что позволяет предположить, что удар по доставки гуманитарной помощи был нанесён сознательно.
https://ukraina.ru/20231216/1052173424.html
https://ukraina.ru/20231216/1052171963.html
https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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4.7
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине

18:30 16.12.2023 (обновлено: 18:31 16.12.2023)
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramосколки ракеты РСЗО HIMARS
осколки ракеты РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мэр Киева Виталий Кличко отказался идти на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и потерпел фиаско в переговорах с мэром Лондона Садиком Ханом. Украинские военные нанесли удар по месту доставки гуманитарной помощи в Херсонской области
Столичный градоначальник проигнорировал прошедшее в субботу, 16 декабря, совещание с участием украинского президента. На экране видеосвязи вместо Кличко был глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Не видим мэра", - отметил Зеленский.
В ответ Попко указал, что "мэра нет". В зале засмеялись, а Зеленский, смеясь, закрыл лицо ладонью.
"Нужно сделать всё, чтобы в столице был мэр", - отсмеявшись заявил Зеленский.
Некоторые СМИ усмотрели в этом намёк на усиление давления Кличко с целью ухода его с занимаемого поста.
Сам Кличко пока никак не пояснил своё отсутствие на совещании с руководством страны.
В то же время, ранее в комментарии немецкому изданию Der Spiegel Кличко заявлял, что на Украине власть давит на местное самоуправление.
"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека... Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - рассказал Кличко.
По его словам, "в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".
При этом, по словам Кличко, в Офисе президента Украины мэров украинских городов считают "атавизмом" и препятствием для централизации в стране.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
13:06
Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабряВеликобритания готовит свои войска к отправке на Украину. СМИ сообщили о новом плане наступления от главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные наносят удары по территории России
Когда мэру Киева задали вопрос, находится ли демократия в Украине под серьёзной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да".
"Превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", - заявил в то же время Кличко.
По его словам, украинцы слишком свободолюбивы для этого.
Также Кличко заявил, что с начала спецоперации ВС РФ у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским.
С критикой Зеленского Кличко выступил и в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.
Он отметил, что его не удивляет падение популярности Зеленского в украинском обществе.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил Кличко.
При этом он подчеркнул, что у него самого нет президентских амбиций.
"Было бы глупо сегодня об этом думать. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина существовать вообще. <...> Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут окопную войну – в стране, само существование которой является шатким. Это просто глупо. Поэтому говорить о моих политических амбициях сейчас было бы глупо", - указывал мэр Киева.
Он также отметил, что поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его заявлениях о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик.
"Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несёт ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории врать нашему народу и нашим партнёрам. Но так нельзя делать вечно. Некоторые наши политики критиковали Залужного за его четкие слова несправедливо. Я его поддерживаю", - отметил Кличко.
боец СБУ в Веранде - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
10:06
Журналисты-спонсоры боевиков, облавы в Киеве. Главное на Украине на утро 16 декабряУкраинский фонд собирает деньги для запрещённых в РФ боевиков. В Киеве силовики нагрянули в ночные клубы
Также в субботу, 16 декабря, стало известно о том, что переговоры Кличко с его лондонским коллегой не увенчались успехом. Как сообщило издание The Telegraph, в Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если сдают на металлолом автомобиль, не соответствующий экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в £12,5.
В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть этих автомобилей Украине. По его словам, этот шаг мог иметь "огромный потенциал" и мог быть использован в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки".
Как сообщило The Telegraph, 12 декабря мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".
По информации The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой "на Украине.
После этого решение мэра Лондон уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзен Холл и участник волонтёрской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.
Ну а Кличко не удалось использовать британские авто в имиджевой борьбе с властью Украины. Пока мэр Киева решает проблему с выводом из строя шести станций киевского метро. Кличко уже пообещал, что при пересадке на наземный транспорт, дублирующий маршрут проблемного участка "синей" ветки метро, киевлянам компенсируют стоимость поездки.
Занятия по ОБЖ в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 18:00
Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на УкраинеДепутат сельсовета в Закарпатье во время заседания взорвал несколько гранат. Ранения получили 26 человек
Преступление украинских военных
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о преступлении, совершённом украинскими военными.
"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.
К записи он прикрепил фото с места событий.
Как рассказал губернатор, раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее украинские военные уже прицельно били по пунктам выдачи гуманитарной помощи. При этом у украинских военных активно работают подразделения, ведущие разведку при помощи беспилотников, что позволяет предположить, что удар по доставки гуманитарной помощи был нанесён сознательно.
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине
18:00"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
18:00Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы
17:56Россия показала НАТО и США длинную руку
17:41Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
17:13ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
16:06Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
15:39СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье
15:10Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ
14:46"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз
14:13"Даже мёртвых боятся": в Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"
13:50Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild
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13:06Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
12:54"Вызывайте "Волгу"! Шесть украинских пограничников сдались в плен - губернатор Курской области
12:35"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС
11:23"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров
11:16Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ
10:58Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt
10:37Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице
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