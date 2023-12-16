https://ukraina.ru/20231216/1052171156.html
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго - 16.12.2023 Украина.ру
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
Без электроэнергии из-за непогоды остаются порядка 575 тысяч жителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области. Об этом Минэнерго РФ 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-16T08:49
2023-12-16T08:49
2023-12-16T08:49
новости
россия
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днр
ростовская область
электроснабжение
отключение электричества
минэнерго
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Ранее энергетики сообщали о более 670 тысячах потребителей, лишившихся электроснабжения. Причиной массовых отключений стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения."По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР - 233 тысячи человек, ЛНР - 253 тысячи человек", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
https://ukraina.ru/20231214/1052105657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, днр, ростовская область, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго
Новости, Россия, ЛНР, ДНР, Ростовская область, электроснабжение, отключение электричества, Минэнерго
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
Без электроэнергии из-за непогоды остаются порядка 575 тысяч жителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области. Об этом Минэнерго РФ 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале