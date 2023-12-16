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Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго

Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго - 16.12.2023 Украина.ру

Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго

Без электроэнергии из-за непогоды остаются порядка 575 тысяч жителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области. Об этом Минэнерго РФ 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-16T08:49

2023-12-16T08:49

2023-12-16T08:49

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Ранее энергетики сообщали о более 670 тысячах потребителей, лишившихся электроснабжения. Причиной массовых отключений стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения."По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР - 233 тысячи человек, ЛНР - 253 тысячи человек", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

https://ukraina.ru/20231214/1052105657.html

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новости, россия, лнр, днр, ростовская область, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго