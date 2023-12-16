Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго - 16.12.2023 Украина.ру
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Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго - 16.12.2023 Украина.ру
Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
Без электроэнергии из-за непогоды остаются порядка 575 тысяч жителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области. Об этом Минэнерго РФ 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-16T08:49
2023-12-16T08:49
новости
россия
лнр
днр
ростовская область
электроснабжение
отключение электричества
минэнерго
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Ранее энергетики сообщали о более 670 тысячах потребителей, лишившихся электроснабжения. Причиной массовых отключений стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения."По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР - 233 тысячи человек, ЛНР - 253 тысячи человек", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лнр, днр, ростовская область, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго
Новости, Россия, ЛНР, ДНР, Ростовская область, электроснабжение, отключение электричества, Минэнерго

Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго

08:49 16.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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Без электроэнергии из-за непогоды остаются порядка 575 тысяч жителей в ЛНР, ДНР и Ростовской области. Об этом Минэнерго РФ 16 декабря сообщает в своём телеграм-канале
Ранее энергетики сообщали о более 670 тысячах потребителей, лишившихся электроснабжения. Причиной массовых отключений стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
"По данным на 6:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 89 тысяч человек, ДНР - 233 тысячи человек, ЛНР - 253 тысячи человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 16:02
Горькая правда. Что теперь ждёт Украину: мнения экспертовПосле неудачной поездки Владимира Зеленского в США простые украинцы стали всё чаще задаваться вопросом: что дальше?
 
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