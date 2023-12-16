Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата - 16.12.2023 Украина.ру
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Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата
Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата - 16.12.2023 Украина.ру
Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата
Счётная палата Украины подтвердила, что министерство культуры страны неправомерно раздало грантов на 660 миллионов гривен (1,6 миллиардов рублей). Соответствующий пост ведомство финансово-бюджетного контроля Украины опубликовало в сети
2023-12-16T00:28
2023-12-16T00:28
новости
украина
министерство культуры
коррупция
сво
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Согласно данным аудита, в 2020 году правительство с нарушением законодательства выделило более 743 миллионов гривен (1,8 миллиардов рублей) из фонда борьбы с COVID-19 Министерству культуры и информационной политики. Более 659 миллионов гривен (1,6 миллиарда рублей) использовали не по назначению: на "выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам". В Счётной палате добавили, что из-за отсутствия в министерстве точных расчётов решение о выделении ему этих средств вообще нельзя было принимать. Тем не менее, прежний глава минкульта Александр Ткаченко, распорядился средствами по-своему. Например, планировал во время военного положения на Украине снять более 50 фильмов и сериалов за 400 миллионов гривен (970 миллионов рублей) за что и был уволен "по собственному желанию".
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новости, украина, министерство культуры, коррупция, сво
Новости, Украина, Министерство культуры, коррупция, СВО

Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата

00:28 16.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Счётная палата Украины подтвердила, что министерство культуры страны неправомерно раздало грантов на 660 миллионов гривен (1,6 миллиардов рублей). Соответствующий пост ведомство финансово-бюджетного контроля Украины опубликовало в сети
Согласно данным аудита, в 2020 году правительство с нарушением законодательства выделило более 743 миллионов гривен (1,8 миллиардов рублей) из фонда борьбы с COVID-19 Министерству культуры и информационной политики.
Более 659 миллионов гривен (1,6 миллиарда рублей) использовали не по назначению: на "выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам".
В Счётной палате добавили, что из-за отсутствия в министерстве точных расчётов решение о выделении ему этих средств вообще нельзя было принимать. Тем не менее, прежний глава минкульта Александр Ткаченко, распорядился средствами по-своему. Например, планировал во время военного положения на Украине снять более 50 фильмов и сериалов за 400 миллионов гривен (970 миллионов рублей) за что и был уволен "по собственному желанию".
гривны деньги уголовный кодекс взятка коррупция
13 декабря, 20:11
Генштаб ВСУ потратил почти 300 тысяч долларов на хрусталь, часы и иконы Генштаб Вооружённых сил Украины закупает подарочные итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды. Всего за 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов), передаёт "Следствие. Инфо"
 
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