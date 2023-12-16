https://ukraina.ru/20231216/1052167561.html

Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата

Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата - 16.12.2023 Украина.ру

Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата

Счётная палата Украины подтвердила, что министерство культуры страны неправомерно раздало грантов на 660 миллионов гривен (1,6 миллиардов рублей). Соответствующий пост ведомство финансово-бюджетного контроля Украины опубликовало в сети

2023-12-16T00:28

2023-12-16T00:28

2023-12-16T00:28

новости

украина

министерство культуры

коррупция

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101918/39/1019183919_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_5af0bbf4c2557262d01234194d14addd.jpg

Согласно данным аудита, в 2020 году правительство с нарушением законодательства выделило более 743 миллионов гривен (1,8 миллиардов рублей) из фонда борьбы с COVID-19 Министерству культуры и информационной политики. Более 659 миллионов гривен (1,6 миллиарда рублей) использовали не по назначению: на "выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам". В Счётной палате добавили, что из-за отсутствия в министерстве точных расчётов решение о выделении ему этих средств вообще нельзя было принимать. Тем не менее, прежний глава минкульта Александр Ткаченко, распорядился средствами по-своему. Например, планировал во время военного положения на Украине снять более 50 фильмов и сериалов за 400 миллионов гривен (970 миллионов рублей) за что и был уволен "по собственному желанию".

https://ukraina.ru/20231213/1052083029.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, министерство культуры, коррупция, сво