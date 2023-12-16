Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата
Счётная палата Украины подтвердила, что министерство культуры страны неправомерно раздало грантов на 660 миллионов гривен (1,6 миллиардов рублей). Соответствующий пост ведомство финансово-бюджетного контроля Украины опубликовало в сети
Согласно данным аудита, в 2020 году правительство с нарушением законодательства выделило более 743 миллионов гривен (1,8 миллиардов рублей) из фонда борьбы с COVID-19 Министерству культуры и информационной политики.
Более 659 миллионов гривен (1,6 миллиарда рублей) использовали не по назначению: на "выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам".
В Счётной палате добавили, что из-за отсутствия в министерстве точных расчётов решение о выделении ему этих средств вообще нельзя было принимать. Тем не менее, прежний глава минкульта Александр Ткаченко, распорядился средствами по-своему. Например, планировал во время военного положения на Украине снять более 50 фильмов и сериалов за 400 миллионов гривен (970 миллионов рублей) за что и был уволен "по собственному желанию".
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