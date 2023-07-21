https://ukraina.ru/20230721/1048157266.html
"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку
"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку - 21.07.2023 Украина.ру
"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку
Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 21 июля
2023-07-21T10:12
2023-07-21T10:12
2023-07-21T10:12
новости
украина
министерство культуры
александр ткаченко
отставка
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Ткаченко известен своим активным участием в гонениях на каноническую УПЦ и попытками выгнать монахов из Киево-Печерской лавры.Ткаченко написал о том, что культура особенно важна во время военных действий, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, наследие и прошлое ради будущего", добавил он.Накануне в министерстве культуры Украины сообщили о намерении заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллионов гривен (765 тысяч долларов).В конце июня Ткаченко признал, что действия его министерства по выселению монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры незаконны. Представители Минкульта Украины выгоняли монахов без соответствующего решения суда и необходимой законодательной базы.
https://ukraina.ru/20230713/1047997255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, министерство культуры, александр ткаченко, отставка
Новости, Украина, Министерство культуры, Александр Ткаченко, отставка
"Гонитель православных" Ткаченко подал в отставку
Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 21 июля
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Ткаченко известен своим активным участием в гонениях на каноническую УПЦ и попытками выгнать монахов из Киево-Печерской лавры.
"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумений относительно важности культуры во время войны", - написал он.
Ткаченко написал о том, что культура особенно важна во время военных действий, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, наследие и прошлое ради будущего", добавил он.
Накануне в министерстве культуры Украины сообщили о намерении заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллионов гривен (765 тысяч долларов).
В конце июня Ткаченко признал, что действия его министерства по выселению монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры незаконны. Представители Минкульта Украины выгоняли монахов без соответствующего решения суда и необходимой законодательной базы.