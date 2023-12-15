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В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях - 15.12.2023 Украина.ру
В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
Китай ценит комментарии президента России Владимира Путина о двусторонних отношениях Китая и России, заявила 15 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга
2023-12-15T10:45
2023-12-15T10:45
2023-12-15T10:45
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международные отношения
межгосударственные отношения
владимир путин
пресс-конференция с путиным
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Отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, считает она.По словам дипломата, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции отметил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.Российский лидер отметил, что Россия и Китай не создают блоки, а двусторонняя дружба не направлена против третьих стран.По словам Путина, Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию. Президент России подчеркнул, что НАТО – Североатлантический Альянс, поэтому весьма нелогично, что они "лезут в Азию".Также Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), мид кнр, отношения, международные отношения, межгосударственные отношения, владимир путин, пресс-конференция с путиным
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), МИД КНР, отношения, международные отношения, межгосударственные отношения, Владимир Путин, Пресс-конференция с Путиным
В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
Китай ценит комментарии президента России Владимира Путина о двусторонних отношениях Китая и России, заявила 15 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга
"Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин.
Отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, считает она.
По словам дипломата, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".
Президент России Владимир Путин
во время большой пресс-конференции отметил
, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.
Российский лидер отметил, что Россия и Китай не создают блоки, а двусторонняя дружба не направлена против третьих стран.
По словам Путина, Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию. Президент России подчеркнул, что НАТО – Североатлантический Альянс, поэтому весьма нелогично, что они "лезут в Азию".
Также Путин заявил
, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.
В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.
С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится
в отчёте.