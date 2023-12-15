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В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях - 15.12.2023 Украина.ру

В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

Китай ценит комментарии президента России Владимира Путина о двусторонних отношениях Китая и России, заявила 15 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:45

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Отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, считает она.По словам дипломата, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции отметил, что российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.Российский лидер отметил, что Россия и Китай не создают блоки, а двусторонняя дружба не направлена против третьих стран.По словам Путина, Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию. Президент России подчеркнул, что НАТО – Североатлантический Альянс, поэтому весьма нелогично, что они "лезут в Азию".Также Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.

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новости, россия, китай, кнр (китай), мид кнр, отношения, международные отношения, межгосударственные отношения, владимир путин, пресс-конференция с путиным