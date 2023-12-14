Путин назвал Россию и Китай гарантами стабильности в мире
14:43 14.12.2023 (обновлено: 14:50 14.12.2023)
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Россия и Китай являются гарантами стабильности в мире, видны попытки НАТО переключить деятельность на Азию, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире", - заявил Путин.
Российский лидер отметил, что Россия и Китай не создают блоки, а двусторонняя дружба не направлена против третьих стран.
По словам Путина, Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию. Президент России подчеркнул, что НАТО – Североатлантический Альянс, поэтому весьма нелогично, что они "лезут в Азию".