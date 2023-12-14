https://ukraina.ru/20231214/1052112861.html

Путин назвал Россию и Китай гарантами стабильности в мире

Путин назвал Россию и Китай гарантами стабильности в мире - 14.12.2023 Украина.ру

Путин назвал Россию и Китай гарантами стабильности в мире

Россия и Китай являются гарантами стабильности в мире, видны попытки НАТО переключить деятельность на Азию, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T14:43

2023-12-14T14:43

2023-12-14T14:50

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Российский лидер отметил, что Россия и Китай не создают блоки, а двусторонняя дружба не направлена против третьих стран.По словам Путина, Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию. Президент России подчеркнул, что НАТО – Североатлантический Альянс, поэтому весьма нелогично, что они "лезут в Азию".

https://ukraina.ru/20231214/1052112165.html

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