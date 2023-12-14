Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин
Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин
Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T14:32
2023-12-14T14:32
новости
россия
китай
кнр (китай)
товарооборот
международные отношения
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Журналист китайского издания поинтересовался о развитии российско-китайских отношений.Путин напомнил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот уже в этом году превысит 200 миллиардов долларов.По словам российского лидера, Китай и Россия сотрудничают в военной, экономической и гуманитарной сферах.В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.
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новости, россия, китай, кнр (китай), товарооборот, международные отношения
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), товарооборот, международные отношения

Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин

14:32 14.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
Журналист китайского издания поинтересовался о развитии российско-китайских отношений.
Путин напомнил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот уже в этом году превысит 200 миллиардов долларов.
По словам российского лидера, Китай и Россия сотрудничают в военной, экономической и гуманитарной сферах.
В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.
С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
7 декабря, 09:51
Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимумаТоварооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР
 
НовостиРоссияКитайКНР (Китай)товарооборотмеждународные отношения
 
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