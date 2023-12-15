В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин - 15.12.2023 Украина.ру
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В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин
В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин - 15.12.2023 Украина.ру
В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин
Жертвами киевских нацистов за почти 10 лет конфликта в Донбассе стали более двадцати журналистов. Об этом глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-15T10:26
2023-12-15T10:26
новости
россия
донбасс
денис пушилин
журналисты
военкор
сво
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"К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортёров, операторов, фотокорреспондентов", - написал Пушилин."Каждый из них внёс свой вклад в нашу борьбу, в освобождение Донбасса, в ту победу, к которой мы идём, и которая станет и их Победой", - подчеркнул глава республики.Он также отметил особую роль военкоров, которые, "освещая боевые действия, жизнь людей на войне, рискуя ради этого собой, пользуются заслуженным авторитетом, по праву являются лидерами общественного мнения"."15 декабря по всей России отдают дань памяти этим героическим людям, для которых выполнение профессионального долга превыше собственной жизни", - добавил Пушилин.День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России.
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новости, россия, донбасс, денис пушилин, журналисты, военкор, сво, всу, украина
Новости, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, журналисты, военкор, СВО, ВСУ, Украина

В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин

10:26 15.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкЦветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Жертвами киевских нацистов за почти 10 лет конфликта в Донбассе стали более двадцати журналистов. Об этом глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря сообщил в своём телеграм-канале
"К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортёров, операторов, фотокорреспондентов", - написал Пушилин.
"Каждый из них внёс свой вклад в нашу борьбу, в освобождение Донбасса, в ту победу, к которой мы идём, и которая станет и их Победой", - подчеркнул глава республики.
Он также отметил особую роль военкоров, которые, "освещая боевые действия, жизнь людей на войне, рискуя ради этого собой, пользуются заслуженным авторитетом, по праву являются лидерами общественного мнения".
"15 декабря по всей России отдают дань памяти этим героическим людям, для которых выполнение профессионального долга превыше собственной жизни", - добавил Пушилин.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России.
Правда рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. Новая корреспондентская.
13 декабря, 19:42
Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!
 
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