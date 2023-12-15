Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино - 15.12.2023 Украина.ру
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Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино
Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино - 15.12.2023 Украина.ру
Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино
В подразделении ВСУ, брошенном во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, из 48 солдат выжили только пятеро. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Ивана Матвиенко, проходившего подготовку на базе НАТО в Британии, 15 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-15T07:56
2023-12-15T07:56
новости
россия
запорожское направление
работино
сво
военнопленные
всу
потери всу
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"Запорожское направление первые два штурма группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмёрки" [группы по восемь человек] сперва - двое выжило. Один ногу поломал, один вывихнул - их назад отправили, остальные все - "двухсотые" [погибшие]. Через пару дней отправили ещё три группы с капитаном - тоже один выживший, пару человек "трёхсотых" [раненых], там без ноги…, остальные - "двухсотые". Больше штурма не делали", - рассказал военнопленный.По его словам, к штурму их готовили месяц, а в бой бросили без разведки."28 октября нас отправили на штурм - две группы, это уже остатки, от роты нас осталось может 40, может, меньше человек", - рассказал военнопленный.Его рота проходила обучение в Британии, после трёх месяцев боёв, с августа по октябрь, из 200 человек личного состава подразделения в живых осталось не больше десяти, добавил Матвиенко.По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери Киева на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.
https://ukraina.ru/20231215/1052132207.html
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запорожское направление, работино, сво, военнопленные, всу, потери всу
Новости, Россия, Запорожское направление, Работино, СВО, военнопленные, ВСУ, потери ВСУ

Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино

07:56 15.12.2023
 
© РИА НовостиПленный боец ВСУ из Запорожья
Пленный боец ВСУ из Запорожья - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости
Читать в
В подразделении ВСУ, брошенном во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, из 48 солдат выжили только пятеро. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного Ивана Матвиенко, проходившего подготовку на базе НАТО в Британии, 15 декабря сообщает РИА Новости
"Запорожское направление первые два штурма группы просто полегли, я выходил уже "на оттяжку". Отправили три "восьмёрки" [группы по восемь человек] сперва - двое выжило. Один ногу поломал, один вывихнул - их назад отправили, остальные все - "двухсотые" [погибшие]. Через пару дней отправили ещё три группы с капитаном - тоже один выживший, пару человек "трёхсотых" [раненых], там без ноги…, остальные - "двухсотые". Больше штурма не делали", - рассказал военнопленный.
По его словам, к штурму их готовили месяц, а в бой бросили без разведки.
"28 октября нас отправили на штурм - две группы, это уже остатки, от роты нас осталось может 40, может, меньше человек", - рассказал военнопленный.
Его рота проходила обучение в Британии, после трёх месяцев боёв, с августа по октябрь, из 200 человек личного состава подразделения в живых осталось не больше десяти, добавил Матвиенко.
По информации Минобороны РФ, еженедельные потери ВСУ на Запорожском направлении, включая район Работино, составляют от 260 до 760 человек. Общие потери Киева на Запорожском направлении с начала октября по начало декабря превысили 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц военной техники.
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НовостиРоссияЗапорожское направлениеРаботиноСВОвоеннопленныеВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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