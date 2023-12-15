Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации - 15.12.2023 Украина.ру
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Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации - 15.12.2023 Украина.ру
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
Киевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
2023-12-15T03:22
2023-12-15T03:22
эксклюзив
сво
украина
мобилизация
потери всу
вс рф
политика
эксперты
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Если полмиллиона украинцев, призванных в ходе мобилизации, а именно такое число называют в окружении Зеленского, бросят в новое наступление без соответствующей подготовки, то это будет утилизация народа, по-другому это назвать нельзя, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник АТО Игорь Мосийчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По его словам, план этого нового контрнаступления Зеленский будто бы возил в США. Экс-депутат отметил, что власти намерены для этого снизить мобилизационный возраст до 20 лет.Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что "американские и британские кураторы Киева рекомендуют снизить призывной возраст до 17 лет и призывать до 70 лет, кроме того, советуют проводить дополнительную мобилизацию женщин."Следуя таким установкам, министр обороны Украины Р. Умеров недвусмысленно предложил Верховной раде изучить возможности понижения минимального возраста для призыва в армию. Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ", - говорится в заявлении.Что касается призыва женщин, то для этого готовится почва. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила в соцсети, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, обязательная мобилизация женщин – это вопрос шести-девяти месяцев."Сейчас власть будет рассказывать, как это важно, и правильно, и ничего страшного в этом нет, чтобы иметь возможность грести всех. Фактически Зеленский решил бросить массово толпы людей в армию, которыми хотят покрыть дефицит вооружения", - делают вывод авторы канала.Отметим, согласно приказу МО Украины, с 1 октября 2023 года украинские женщины-медики и женщины-фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет в обязательном порядке должны стать на военный учет. Соответствующая поправка в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" была принята Верховной Радой в октябре прошлого года.Женщины с другими специальностями, родственными военно-учетной специальности, могут стать на учет по собственному желанию. Перечень таких специальностей утвержден приказом МО Украины, в него входят, например, юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы и т.д. В общем, как рассказала "ТСН" адвокат Марина Беркало, взятию на воинский учет подлежат женщины большинства профессий – "но по их желанию".Ранее бывший журналист, а ныне депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин пояснил в интервью "Украинской правде", что "эта война уже имеет все характеристики так называемой войны на истощение"."Война на истощение — это всегда война ресурсов. И одним из важнейших ресурсов на войне является мобилизационный ресурс", - сказал Рахманин. По его словам, изменения мобилизационных планов зависит от потребностей Генштаба ВСУ. Так, эти планы существенно увеличивались в ходе подготовки и проведения украинского контрнаступления.Сейчас, добавил нардеп, дополнительная потребность в ресурсах (то есть в людях – Ред.) возникнет и из-за потерь личного состава, из-за погибших и раненых во время боевых действий, и, возможно, в связи с необходимостью формирования новых соединений и бригад ВСУ.При этом, по словам Рахманина, украинские военные сами открыто признают, что они не имеют четкого представления о состоянии мобресурса. На Украине есть единый электронный реестр военнообязанных и призывников "Оберiг", но эта база данных пока не дает полной картины – "потому что большое количество людей сменило место проживания или в пределах Украины, или выехала за границу, часть людей вернулись из-за границы…".Были случаи, когда человек числится где-нибудь "в условном Драгобыче, но он за это время успел поработать в Киеве, выехать в Польшу, а потом "вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться в ТЦК", рассказал нардеп. Поэтому, по его определению, этот реестр пока "очень приблизительный".Добавим, что военкомов это не особенно смущает, сотрудники ТЦК просто отлавливают мужчин на улицах, в маршрутках, в спортзалах и в оздоровительных центрах.Тем временем в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток не только лично под расписку, но также заказным письмом и по электронной почте. Кроме того, авторы проекта планируют позволить вручать повестки не только представителям ТЦК, но и представителям органов местного самоуправления и исполнительной власти. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" депутат Верховной Рады, тогда еще - представитель президента в парламенте Федор Вениславский.Вскоре после публикации этого интервью Зеленский своим указом освободил Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в ВРУ, сделав это без указания причин. Но причина, конечно, есть. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти, и последней каплей стало его заявление об электронных повестках.Кстати, у многих сразу же возник вопрос, откуда ТЦК возьмут адреса электронной почты украинцев? "Ответ оказался прост. Электронную почту возьмут из портала государственных услуг "Дiя". Чтобы пройти там регистрацию, необходимо было ввести свой адрес электронной почты, вот он и "пригодится" военкомам Зеленского", - пишет ресурс "Другая Украина".Портал "Дiя" был запущен в 2020 году, а разрабатывался и того раньше. Авторы "Другой Украины" предполагают, что вариант "электронной мобилизации" был заранее включен в техзадание разработчикам портала, поскольку "то, что на фронт отправят погибать каждого украинца, до которого смогут дотянуться, был понятно уже тогда, когда на Майдане раздались первые возгласы "москалей на ножи".Что касается потерь ВСУ, то они за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Об этом ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. "Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", - сказал генерал армии.Шойгу также отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки Киеву западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов лишь увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, но не изменили ситуацию на поле боя.
https://ukraina.ru/20231213/1051935430.html
https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html
https://ukraina.ru/20231211/1051895829.html
https://ukraina.ru/20231201/1051669108.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, мобилизация, потери всу, вс рф, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, мобилизация, потери ВСУ, ВС РФ, политика, эксперты

Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации

03:22 15.12.2023
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
Если полмиллиона украинцев, призванных в ходе мобилизации, а именно такое число называют в окружении Зеленского, бросят в новое наступление без соответствующей подготовки, то это будет утилизация народа, по-другому это назвать нельзя, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник АТО Игорь Мосийчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
По его словам, план этого нового контрнаступления Зеленский будто бы возил в США. Экс-депутат отметил, что власти намерены для этого снизить мобилизационный возраст до 20 лет.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что "американские и британские кураторы Киева рекомендуют снизить призывной возраст до 17 лет и призывать до 70 лет, кроме того, советуют проводить дополнительную мобилизацию женщин.
"Следуя таким установкам, министр обороны Украины Р. Умеров недвусмысленно предложил Верховной раде изучить возможности понижения минимального возраста для призыва в армию. Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ", - говорится в заявлении.
Что касается призыва женщин, то для этого готовится почва. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила в соцсети, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.
Чрезвычайная ситуация объявлена в Киеве из-за снегопада - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 08:13
Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и УкраинуВ украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта. Украинская столица и сейчас уже полупарализована после техногенной аварии в метро, случившейся без всяких ударов
Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, обязательная мобилизация женщин – это вопрос шести-девяти месяцев.
"Сейчас власть будет рассказывать, как это важно, и правильно, и ничего страшного в этом нет, чтобы иметь возможность грести всех. Фактически Зеленский решил бросить массово толпы людей в армию, которыми хотят покрыть дефицит вооружения", - делают вывод авторы канала.
Отметим, согласно приказу МО Украины, с 1 октября 2023 года украинские женщины-медики и женщины-фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет в обязательном порядке должны стать на военный учет. Соответствующая поправка в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" была принята Верховной Радой в октябре прошлого года.
Женщины с другими специальностями, родственными военно-учетной специальности, могут стать на учет по собственному желанию. Перечень таких специальностей утвержден приказом МО Украины, в него входят, например, юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы и т.д. В общем, как рассказала "ТСН" адвокат Марина Беркало, взятию на воинский учет подлежат женщины большинства профессий – "но по их желанию".
Ранее бывший журналист, а ныне депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин пояснил в интервью "Украинской правде", что "эта война уже имеет все характеристики так называемой войны на истощение".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 08:10
Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"
"Война на истощение — это всегда война ресурсов. И одним из важнейших ресурсов на войне является мобилизационный ресурс", - сказал Рахманин. По его словам, изменения мобилизационных планов зависит от потребностей Генштаба ВСУ. Так, эти планы существенно увеличивались в ходе подготовки и проведения украинского контрнаступления.
Сейчас, добавил нардеп, дополнительная потребность в ресурсах (то есть в людях – Ред.) возникнет и из-за потерь личного состава, из-за погибших и раненых во время боевых действий, и, возможно, в связи с необходимостью формирования новых соединений и бригад ВСУ.
При этом, по словам Рахманина, украинские военные сами открыто признают, что они не имеют четкого представления о состоянии мобресурса. На Украине есть единый электронный реестр военнообязанных и призывников "Оберiг", но эта база данных пока не дает полной картины – "потому что большое количество людей сменило место проживания или в пределах Украины, или выехала за границу, часть людей вернулись из-за границы…".
Были случаи, когда человек числится где-нибудь "в условном Драгобыче, но он за это время успел поработать в Киеве, выехать в Польшу, а потом "вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться в ТЦК", рассказал нардеп. Поэтому, по его определению, этот реестр пока "очень приблизительный".
Добавим, что военкомов это не особенно смущает, сотрудники ТЦК просто отлавливают мужчин на улицах, в маршрутках, в спортзалах и в оздоровительных центрах.
11 декабря, 08:32
На пути к полной деиндустриализации и депопуляции. Украинские эксперты и политики бьют тревогуУкраина находится на грани экономического краха, люди разбегаются из страны, сама же страна полным ходом движется к полной деиндустриализации. Об этих проблемах говорят украинские эксперты и политики
Тем временем в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток не только лично под расписку, но также заказным письмом и по электронной почте. Кроме того, авторы проекта планируют позволить вручать повестки не только представителям ТЦК, но и представителям органов местного самоуправления и исполнительной власти. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" депутат Верховной Рады, тогда еще - представитель президента в парламенте Федор Вениславский.
Вскоре после публикации этого интервью Зеленский своим указом освободил Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в ВРУ, сделав это без указания причин. Но причина, конечно, есть. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале заявил, что увольнение Вениславского связано с его привычкой придавать огласке внутреннюю информацию из высших эшелонов власти, и последней каплей стало его заявление об электронных повестках.
Кстати, у многих сразу же возник вопрос, откуда ТЦК возьмут адреса электронной почты украинцев? "Ответ оказался прост. Электронную почту возьмут из портала государственных услуг "Дiя". Чтобы пройти там регистрацию, необходимо было ввести свой адрес электронной почты, вот он и "пригодится" военкомам Зеленского", - пишет ресурс "Другая Украина".
Портал "Дiя" был запущен в 2020 году, а разрабатывался и того раньше. Авторы "Другой Украины" предполагают, что вариант "электронной мобилизации" был заранее включен в техзадание разработчикам портала, поскольку "то, что на фронт отправят погибать каждого украинца, до которого смогут дотянуться, был понятно уже тогда, когда на Майдане раздались первые возгласы "москалей на ножи".
Что касается потерь ВСУ, то они за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Об этом ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. "Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", - сказал генерал армии.
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
1 декабря, 15:06
Шойгу назвал потери ВСУ за полгода контрнаступленияУкраинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек. Об этом 1 декабря сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
Шойгу также отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки Киеву западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов лишь увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, но не изменили ситуацию на поле боя.
 
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03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
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