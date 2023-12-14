В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине
18:43 14.12.2023 (обновлено: 18:44 14.12.2023)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости объявить в ФРГ режим чрезвычайной ситуации в случае победы России на Украине, что, по его мнению, увеличит "угрозу для Германии и Европы". Об этом сообщает издание Zeit Online
По словам канцлера, в ФРГ наконец согласовали предложения по федеральному бюджету на 2024 год. В нём заложены в том числе средства на поддержку Украины, которую Германия будет финансировать "так долго, как это необходимо".
"(Поддержка) включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету – напрямую или через Евросоюз – и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии", – заявил Шольц.
Затем канцлер добавил, что "если ситуация на фронте ухудшится", а партнёры Украины откажутся от её финансирования, ФРГ "придётся отвечать".
"Мы уже договорились, что решение в такой ситуации примет Бундестаг. А также 115 статья Основного закона, разрешающая вводить в чрезвычайную ситуацию", – сказал Шольц.
В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте. По его словам, президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.
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