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В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине

В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине - 14.12.2023 Украина.ру

В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости объявить в ФРГ режим чрезвычайной ситуации в случае победы России на Украине, что, по его мнению, увеличит "угрозу для Германии и Европы". Об этом сообщает издание Zeit Online

2023-12-14T18:43

2023-12-14T18:43

2023-12-14T18:44

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По словам канцлера, в ФРГ наконец согласовали предложения по федеральному бюджету на 2024 год. В нём заложены в том числе средства на поддержку Украины, которую Германия будет финансировать "так долго, как это необходимо". Затем канцлер добавил, что "если ситуация на фронте ухудшится", а партнёры Украины откажутся от её финансирования, ФРГ "придётся отвечать". Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия "в долгосрочной перспективе" намерена ежегодно выделять по 2% ВВП на оборону. Кроме того, он обещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины.В среду, 6 декабря, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте. По его словам, президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.

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новости, олаф шольц, германия, фрг, украина, россия, сво, режим чрезвычайного положения