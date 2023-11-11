Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне" - 11.11.2023 Украина.ру
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Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне"
Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне" - 11.11.2023 Украина.ру
Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне"
Германия "в долгосрочной перспективе" намерена ежегодно выделять по 2% ВВП на оборону. Об этом 10 ноября напомнил канцлер ФРГ на конференции бундесвера
2023-11-11T11:55
2023-11-11T11:55
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германия
оборонный бюджет
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Олаф Шольц пояснил, что 2% от ВВП будут вкладываться в оборонку после того, как закончатся 100 млрд евро в специальном фонде для перевооружения бундесвера.В связи с этим правительство ФРГ будет работать над корректировкой оборонного бюджета.Кроме того, канцлер Германии напомнил о совместном с Францией оборонных проектах. Один из них – система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Берлина. По словам Шольца, она является ключевым элементом безопасности как ФРГ, так и Европы.По его мнению, эта инициатива может способствовать более тесному сотрудничеству в области вооружений в Евросоюзе. "В этом смысле мы продвинули проект системы ведения воздушных боев будущего с Францией и Испанией, а теперь будем продвигать с Францией проект создания основного боевого танка под руководством Германии", - пояснил канцлер.
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новости, новости украины, германия, оборонный бюджет
Новости, Новости Украины, Германия, оборонный бюджет

Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне"

11:55 11.11.2023
 
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Германия "в долгосрочной перспективе" намерена ежегодно выделять по 2% ВВП на оборону. Об этом 10 ноября напомнил канцлер ФРГ на конференции бундесвера
Олаф Шольц пояснил, что 2% от ВВП будут вкладываться в оборонку после того, как закончатся 100 млрд евро в специальном фонде для перевооружения бундесвера.
"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что поворотный момент, представляющий собой военную операцию России против Украины, требует долгосрочного изменения курса", - отметил Шольц.
В связи с этим правительство ФРГ будет работать над корректировкой оборонного бюджета.
Кроме того, канцлер Германии напомнил о совместном с Францией оборонных проектах. Один из них – система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Берлина. По словам Шольца, она является ключевым элементом безопасности как ФРГ, так и Европы.
По его мнению, эта инициатива может способствовать более тесному сотрудничеству в области вооружений в Евросоюзе.
"В этом смысле мы продвинули проект системы ведения воздушных боев будущего с Францией и Испанией, а теперь будем продвигать с Францией проект создания основного боевого танка под руководством Германии", - пояснил канцлер.
 
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