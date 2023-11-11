Шольц заявил, что надо готовиться к "очень долгой войне"
Германия "в долгосрочной перспективе" намерена ежегодно выделять по 2% ВВП на оборону. Об этом 10 ноября напомнил канцлер ФРГ на конференции бундесвера
Олаф Шольц пояснил, что 2% от ВВП будут вкладываться в оборонку после того, как закончатся 100 млрд евро в специальном фонде для перевооружения бундесвера.
"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что поворотный момент, представляющий собой военную операцию России против Украины, требует долгосрочного изменения курса", - отметил Шольц.
В связи с этим правительство ФРГ будет работать над корректировкой оборонного бюджета.
Кроме того, канцлер Германии напомнил о совместном с Францией оборонных проектах. Один из них – система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Берлина. По словам Шольца, она является ключевым элементом безопасности как ФРГ, так и Европы.
По его мнению, эта инициатива может способствовать более тесному сотрудничеству в области вооружений в Евросоюзе.
"В этом смысле мы продвинули проект системы ведения воздушных боев будущего с Францией и Испанией, а теперь будем продвигать с Францией проект создания основного боевого танка под руководством Германии", - пояснил канцлер.