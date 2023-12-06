https://ukraina.ru/20231206/1051805903.html
Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден
Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден - 06.12.2023 Украина.ру
Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден
Президент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева. В среду, 6 декабря, он заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте
2023-12-06T22:23
2023-12-06T22:23
2023-12-06T22:23
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джо байден
военная помощь
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По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО. Руководитель Белого дома призвал не совершать "ошибку" и одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине. Позже президент заявил о готовности G7 продолжать поддерживать Киев. Следом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, владимир путин, сша, джо байден, военная помощь
Новости, Украина, СВО, Владимир Путин, США, Джо Байден, военная помощь
Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден
Президент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева. В среду, 6 декабря, он заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте
По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО.
"Если он продолжит в том же духе и нападет на союзника по НАТО, а мы обязались, как член НАТО, защищать каждый дюйм территории НАТО, то будет то, чего мы бы не хотели. И чего сейчас нет. Американские солдаты сражаются с российскими", – сказал Байден в ходе специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
Руководитель Белого дома призвал не совершать "ошибку" и одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине.
"История – суровый судья тем, кто отвернется от дела свободы. Мы не можем дать Путину победить. Скажу снова. Мы не можем позволить Путину победить". – заявил Байден.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине. Позже президент заявил о готовности G7 продолжать поддерживать Киев. Следом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.