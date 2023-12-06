https://ukraina.ru/20231206/1051805903.html

Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден

Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден - 06.12.2023 Украина.ру

Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – Байден

Президент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева. В среду, 6 декабря, он заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте

2023-12-06T22:23

2023-12-06T22:23

2023-12-06T22:23

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По его словам, президент России Владимир Путин не остановится на Украине, а Западу следует "смотреть на перспективу", так как глава Кремля ясно дал понять, что у РФ существуют притязания на страны НАТО. Руководитель Белого дома призвал не совершать "ошибку" и одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами G7 необходимость продолжения помощи Украине. Позже президент заявил о готовности G7 продолжать поддерживать Киев. Следом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи объёмом 175 миллионов долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, владимир путин, сша, джо байден, военная помощь