"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным - 14.12.2023 Украина.ру
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"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным
"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным - 14.12.2023 Украина.ру
"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеоформате на заседании Евросовета. Видео выступления Зеленский разместил 14 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-14T18:09
2023-12-14T18:09
новости
украина
европа
брюссель
ес
владимир зеленский
владимир путин
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Зеленский в начале своего видеовыступления похвалил европейцев, отметив, что "Европа прошла этот год достойно. Не было трусости, нерешительности, а Путин ничего не выиграл", считает украинский президент.Президент Украины убеждён, что Украина выполнила основные требования для членства в Европейском союзе. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте 13 декабря отметил, что Украина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата."Я прошу вас сегодня об одном - не предавать людей и их веры в Европу", - просил Зеленский.По мнению Зеленского, для сохранения Евросоюза необходимо, что кто-то "верил в Европу". А европейцы, как считает он, не видят преимуществ, если в Брюссель негативно отнесётся к украинскому вопросу. "Путин этим обязательно воспользуется и против вас лично, и против всей Европы", - попытался запугать Зеленский.
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новости, украина, европа, брюссель, ес, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, Европа, Брюссель, ЕС, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным

18:09 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеоформате на заседании Евросовета. Видео выступления Зеленский разместил 14 декабря в своём телеграм-канале
Зеленский в начале своего видеовыступления похвалил европейцев, отметив, что "Европа прошла этот год достойно. Не было трусости, нерешительности, а Путин ничего не выиграл", считает украинский президент.
"Сегодня день, когда решимость будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка Путина будет наградой заседанию в Брюсселе", - заявил Зеленский.
Президент Украины убеждён, что Украина выполнила основные требования для членства в Европейском союзе. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте 13 декабря отметил, что Украина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата.
"Я прошу вас сегодня об одном - не предавать людей и их веры в Европу", - просил Зеленский.
По мнению Зеленского, для сохранения Евросоюза необходимо, что кто-то "верил в Европу". А европейцы, как считает он, не видят преимуществ, если в Брюссель негативно отнесётся к украинскому вопросу. "Путин этим обязательно воспользуется и против вас лично, и против всей Европы", - попытался запугать Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
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Заголовок открываемого материала
18:09"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным
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