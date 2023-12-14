https://ukraina.ru/20231214/1052127202.html

"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным

"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным - 14.12.2023 Украина.ру

"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в видеоформате на заседании Евросовета. Видео выступления Зеленский разместил 14 декабря в своём телеграм-канале

2023-12-14T18:09

2023-12-14T18:09

2023-12-14T18:09

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Зеленский в начале своего видеовыступления похвалил европейцев, отметив, что "Европа прошла этот год достойно. Не было трусости, нерешительности, а Путин ничего не выиграл", считает украинский президент.Президент Украины убеждён, что Украина выполнила основные требования для членства в Европейском союзе. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте 13 декабря отметил, что Украина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата."Я прошу вас сегодня об одном - не предавать людей и их веры в Европу", - просил Зеленский.По мнению Зеленского, для сохранения Евросоюза необходимо, что кто-то "верил в Европу". А европейцы, как считает он, не видят преимуществ, если в Брюссель негативно отнесётся к украинскому вопросу. "Путин этим обязательно воспользуется и против вас лично, и против всей Европы", - попытался запугать Зеленский.

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новости, украина, европа, брюссель, ес, владимир зеленский, владимир путин