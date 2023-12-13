https://ukraina.ru/20231213/1052062497.html

"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан

"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан - 13.12.2023 Украина.ру

"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан

Украина далека от вступления в Евросоюз, она не выполнила ни одного требования кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламента, пишет издание Magyar Nemzet

2023-12-13T14:30

2023-12-13T14:30

2023-12-13T14:30

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Венгерский парламент обсудил 13 декабря предложение правящей партии "Фидес" касательно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.По словам Орбана, вопрос о вступлении Украины влияет не только на судьбу Венгрии, но и всей Европы.Украина получила статус кандидата от ЕС за четыре месяца, но не оправдала связанных с этим ожиданий, подчеркнул он. Премьер-министр напомнил, что на подачу заявления и получение статуса кандидата уходит в среднем три-четыре года.По его словам, позиция правительства заключается в том, что быстрое вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Венгрии или Евросоюза.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Венгерский лидер обратил внимание на то, что "предвзятая комиссия" утверждает, что выполнено четыре условия. "Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено", - отметил Виктор Орбан.Касательно закона о реформе отбора конституционных судей, Орбан заметил, что он не был реализован, а закон о процедуре даже не был принят.В рамках борьбы с отмыванием денег не были приняты необходимые решения, и никто не был привлечен к ответственности. По мнению комитета, критерии свободы СМИ и прессы, которые якобы были выполнены, таковы, что украинское правительство фактически устранило свободу мнений и прессы, продолжил Орбан.По его мнению, не будет решен и вопрос о правах нацменьшинств, проживающих на Украине. Орбан не единожды подчеркивал, что Украина должна права закарпатским венграм, которые были до 2015 года."Украина так же далека от условий членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", - заявил он.По его словам, никогда не было примера, чтобы ЕС начинал переговоры со страной, находящейся в состоянии войны. Он указал, что неизвестно, какое сейчас население Украины, и неясно, вернутся ли беженцы.Венгерский лидер отметил, что Венгрия находится под давлением."Всему свое время, время членства Украины в ЕС еще не пришло", - завершил свое выступление

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новости, венгрия, украина, виктор орбан, ес, евросоюз, нацменьшинства, зарубежье