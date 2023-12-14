https://ukraina.ru/20231214/1052102921.html

Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин

Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области России внесли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил президент России Владимир Путин.

2023-12-14T12:54

2023-12-14T12:54

2023-12-14T13:00

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владимир путин

новые регионы

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Свыше триллиона рублей из бюджета РФ вложат в развитие новых регионов России, сообщил Путин - "триллион ежегодно". Около 150 млрд рублей вложили в восстановление регионов другие субъекты РФ, планируется еще 100 млрд. "В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень много нужно сделать, мы сделаем это", - сказал Путин.

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новости, владимир путин, новые регионы