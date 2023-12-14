Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин
Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области России внесли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил президент России Владимир Путин.
2023-12-14T12:54
2023-12-14T13:00
новости
владимир путин
новые регионы
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Свыше триллиона рублей из бюджета РФ вложат в развитие новых регионов России, сообщил Путин - "триллион ежегодно". Около 150 млрд рублей вложили в восстановление регионов другие субъекты РФ, планируется еще 100 млрд. "В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень много нужно сделать, мы сделаем это", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20231214/1052094574.html
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новости, владимир путин, новые регионы
Новости, Владимир Путин, Новые регионы

Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин

12:54 14.12.2023 (обновлено: 13:00 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области России внесли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил президент России Владимир Путин.
Свыше триллиона рублей из бюджета РФ вложат в развитие новых регионов России, сообщил Путин - "триллион ежегодно". Около 150 млрд рублей вложили в восстановление регионов другие субъекты РФ, планируется еще 100 млрд.
"В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень много нужно сделать, мы сделаем это", - сказал Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
10:29
Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиянПрезидент России Владимир Путин 14 декабря проведет большую пресс-конференцию под названием "Итоги года с Владимиром Путиным"
 
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