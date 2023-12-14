Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин
12:54 14.12.2023 (обновлено: 13:00 14.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области России внесли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил президент России Владимир Путин.
Свыше триллиона рублей из бюджета РФ вложат в развитие новых регионов России, сообщил Путин - "триллион ежегодно". Около 150 млрд рублей вложили в восстановление регионов другие субъекты РФ, планируется еще 100 млрд.
"В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень много нужно сделать, мы сделаем это", - сказал Путин.