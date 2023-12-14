https://ukraina.ru/20231214/1052094574.html

Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян

Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян - 14.12.2023 Украина.ру

Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиян

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет большую пресс-конференцию под названием "Итоги года с Владимиром Путиным"

2023-12-14T10:29

2023-12-14T10:29

2023-12-14T10:29

владимир путин

итоги

новости

россия

журналисты

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Трансляция прямой линии запланирована на 12 часов дня по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "Мир", ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Событие не имеет четкого хронометража. Но российские телеканалы закладывают на нее три-четыре часа часа эфирного времени.Мероприятие будет организовано таким образом: в студии будут находиться журналисты, в ходе выступления президента по очереди будут озвучиваться вопросы от граждан и от прессы.Модерировать пресс-конференцию будет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.По словам Пескова, пресс-конференция - это пресс-конференция, а "вопросы граждан как были, так и остаются". Поэтому возможность обратиться к Путину есть у всех.Организаторам поступило более 2 миллионов обращений. Для их сбора действуют самые разные каналы связи. Так, к примеру, вопросы президенту можно отправить по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, также можно послать бесплатное СМС на номер 0-40-40, или зайти на сайт moskva-putinu.ru. Для пользователей Android есть мобильное приложение, кроме того, задействованы социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники".Путин будет сам выбирать вопросы прямой линии, на которые он даст ответ, сообщал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Предварительно наиболее актуальные вопросы отбирает объединенная редакторская группа. А для борьбы с фейками была сформирована "боевая группа" из представителей всех регионов.В Кремле обратили внимание, что очень много людей заявляют о полной поддержке Путина и призывают его продолжать работу на посту главы государства.Как сообщали в call-центре по приему обращений россиян, сейчас среди вопросов от граждан одна из наиболее популярных тем - специальная военная операция на Украине.Россияне отправляют Путину обращения, как на глобальные темы, так и посвященные локальным проблемам. К примеру, президенту отправили вопрос о перспективах восстановления города Попасная в ЛНР, переселении из ветхого жилья в Мордовии, а также просят помочь с инициативой установить памятник героям Великой Отечественной войны на хуторе в Краснодарском крае.Житель Москвы просит Путина разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях. Из Ростовской области пришло сообщение о закрытии в Веселовском районе детского отделения (стационара). Житель деревни Биштиново Благовещенского района Башкортостана просит заасфальтировать дорогу от трассы Благовещенск-Павловка до Биштиново.К сбору и анализу поступающих вопросов привлечены эксперты ОНФ. Путину удастся ответить далеко не на все вопросы в ходе мероприятия, но ОНФ будет продолжать работу по обращениям весь следующий год.Свои вопросы к мероприятию готовят и журналисты. На "Итоги года с Владимиром Путиным" приглашены региональные и федеральные представители прессы, а также сотрудники аккредитованных в Москве иностранных СМИ.Такие мероприятия Путин стал проводить с 2001 года. Чаще всего они приурочены к концу года и выпадают на декабрь. В последний раз Путин давал большую итоговую пресс-конференцию 23 декабря 2021 года.

https://ukraina.ru/20231210/1051892364.html

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владимир путин, итоги, новости, россия, журналисты