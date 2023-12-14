Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск - 14.12.2023 Украина.ру
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Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск
Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск - 14.12.2023 Украина.ру
Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что украинцы понесли тяжелейшие потери после того, как российские военные позволили ВСУ атаковать их укреплённые линии обороны. Своё мнение Маск написал в комментариях к сообщению Сакса в соцсети X (бывший Twitter)
2023-12-14T09:22
2023-12-14T09:22
новости
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илон маск
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"Вы, должно быть, не обращаете внимания на то, что происходит сейчас. Россия позволила ВСУ самоубиться об укреплённую оборону. Теперь Россия повсюду давит на украинские позиции и отбирает территории. Они делают это медленным, упорным, методичным, классическим русским способом", - написал Сакс."Несколько месяцев назад я посоветовал Украине уделять приоритетное внимание обороне, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт тяжёлые потери, но Запад очень настойчиво подталкивал их к наступлению", - написал в ответ Маск.Напомним, что ВСУ пять месяцев предпринимали на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях массированные атаки, в ходе которых "спалили" бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой.Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября назвал контрнаступление ВСУ провалившимся. По его словам, Украина с 4 июня потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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новости, сша, илон маск, запад, украина, сво, всу, потери всу
Новости, США, Илон Маск, Запад, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Запад вынудил ВСУ самоубийственно атаковать русские укрепления – Маск

09:22 14.12.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что украинцы понесли тяжелейшие потери после того, как российские военные позволили ВСУ атаковать их укреплённые линии обороны. Своё мнение Маск написал в комментариях к сообщению Сакса в соцсети X (бывший Twitter)
"Вы, должно быть, не обращаете внимания на то, что происходит сейчас. Россия позволила ВСУ самоубиться об укреплённую оборону. Теперь Россия повсюду давит на украинские позиции и отбирает территории. Они делают это медленным, упорным, методичным, классическим русским способом", - написал Сакс.
"Несколько месяцев назад я посоветовал Украине уделять приоритетное внимание обороне, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт тяжёлые потери, но Запад очень настойчиво подталкивал их к наступлению", - написал в ответ Маск.
Напомним, что ВСУ пять месяцев предпринимали на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях массированные атаки, в ходе которых "спалили" бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой.
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября назвал контрнаступление ВСУ провалившимся. По его словам, Украина с 4 июня потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 10:20
"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором УкраинеАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что в случае отказа от переговоров Украина потеряет новые территории. Об этом Маск заявил в комментариях к посту Сакса в соцсети X (бывший Twitter)
 
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