Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico
07:13 14.12.2023 (обновлено: 07:24 14.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Многие европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС. Об этом сообщило издание Politico
"Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", - рассказал европейский источник на условиях анонимности.
Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что уже наметилась новая группа стран, которые, вероятно, изменили свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС.
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