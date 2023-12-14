Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico

Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на Украине Зеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев