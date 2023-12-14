Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico - 14.12.2023 Украина.ру
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Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico
Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico - 14.12.2023 Украина.ру
Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico
Многие европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС. Об этом сообщило издание Politico
2023-12-14T07:13
2023-12-14T07:24
новости
европа
зарубежье
чиновник
бой
деньги
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"Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", - рассказал европейский источник на условиях анонимности.Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что уже наметилась новая группа стран, которые, вероятно, изменили свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС.
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новости, европа, зарубежье, чиновник, бой, деньги
Новости, Европа, Зарубежье, чиновник, бой, деньги

Европейские чиновники прозвали Украину "черной дырой" - Politico

07:13 14.12.2023 (обновлено: 07:24 14.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Многие европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС. Об этом сообщило издание Politico
"Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", - рассказал европейский источник на условиях анонимности.
Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что уже наметилась новая группа стран, которые, вероятно, изменили свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
05:00
Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на УкраинеЗеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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