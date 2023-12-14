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Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену - 14.12.2023 Украина.ру
Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
2023-12-14T03:06
2023-12-14T03:06
2023-12-14T03:06
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Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, 212 высказались против неё.Резолюция, которую ранее поддержал профильный комитет Палаты, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
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Украина.ру
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новости, сша, президент сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша, импичмент
Новости, США, президент США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США, импичмент
Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, 212 высказались против неё.
Резолюция, которую ранее поддержал профильный комитет Палаты, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.
Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.
Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.
Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.