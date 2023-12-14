Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену - 14.12.2023 Украина.ру
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Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену - 14.12.2023 Украина.ру
Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
2023-12-14T03:06
2023-12-14T03:06
новости
сша
президент сша
джо байден
хантер байден
конгресс сша
импичмент
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Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, 212 высказались против неё.Резолюция, которую ранее поддержал профильный комитет Палаты, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
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новости, сша, президент сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша, импичмент
Новости, США, президент США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США, импичмент

Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену

03:06 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, 212 высказались против неё.
Резолюция, которую ранее поддержал профильный комитет Палаты, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.
Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.
Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.
Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 13:20
Спасти президента Байдена. Как с помощью Зеленского демократы в США решают свои проблемыКак и подметил когда-то непревзойденный Конфуций, в США опять правили символы и знаки, которые и предопределяли новые законы общения с фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, прибывшим в Вашингтон с неизменными просьбами
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденХантер БайденКонгресс СШАимпичмент
 
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