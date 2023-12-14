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Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену

Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену - 14.12.2023 Украина.ру

Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену

Палата представителей Конгресса США с минимальным перевесом голосов приняла резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования

2023-12-14T03:06

2023-12-14T03:06

2023-12-14T03:06

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Резолюцию поддержал 221 конгрессмен, 212 высказались против неё.Резолюция, которую ранее поддержал профильный комитет Палаты, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.Расследование, инициированное ранее республиканцами, касается обвинений президента Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.

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