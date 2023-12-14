https://ukraina.ru/20231214/1052083759.html
Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО
Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО - 14.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО
Финляндия объявила о закупках истребителей F-35, которые могут угрожать объектам в Балтийском море и Северному флоту. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять порты для ядерных подводных лодок Альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-14T04:30
2023-12-14T04:30
2023-12-14T04:30
новости
россия
нато
расширение
финляндия
швеция
истребитель
f-35
подлодка
ракеты
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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что угроза прямого столкновения между Россией и НАТО не была настолько реальной со времен Карибского кризиса. Такой пессимистичный прогноз связан с расширением НАТО на восток, рассказал эксперт.Также на борту F-35 можно разместить бомбы от 0,3 килотонн, которые допустимы в соответствии с концепцией НАТО о ведении тактической ядерной войны, добавил он.В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными баллистическими ракетами "Трайдент", которые могут бить на 11 тысяч километров, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052063150.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, расширение, финляндия, швеция, истребитель, f-35, подлодка, ракеты, балтийское море, флот, война, ядерное оружие
Новости, Россия, НАТО, расширение, Финляндия, Швеция, истребитель, F-35, подлодка, ракеты, Балтийское море, флот, война, Ядерное оружие
Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО
Финляндия объявила о закупках истребителей F-35, которые могут угрожать объектам в Балтийском море и Северному флоту. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять порты для ядерных подводных лодок Альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян