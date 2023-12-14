https://ukraina.ru/20231214/1052083759.html

Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО

Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО - 14.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, зачем Финляндия закупает F-35, а Швеция готовится открыть порты для подлодок НАТО

Финляндия объявила о закупках истребителей F-35, которые могут угрожать объектам в Балтийском море и Северному флоту. В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять порты для ядерных подводных лодок Альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-14T04:30

2023-12-14T04:30

2023-12-14T04:30

новости

россия

нато

расширение

финляндия

швеция

истребитель

f-35

подлодка

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/41/1033364106_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_30d92038414e23f15291d38e4eb05931.jpg

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что угроза прямого столкновения между Россией и НАТО не была настолько реальной со времен Карибского кризиса. Такой пессимистичный прогноз связан с расширением НАТО на восток, рассказал эксперт.Также на борту F-35 можно разместить бомбы от 0,3 килотонн, которые допустимы в соответствии с концепцией НАТО о ведении тактической ядерной войны, добавил он.В случае вступления в НАТО Швеция будет предоставлять свои порты для подводных лодок и стратегических авианосцев с ядерными баллистическими ракетами "Трайдент", которые могут бить на 11 тысяч километров, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231213/1052063150.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, расширение, финляндия, швеция, истребитель, f-35, подлодка, ракеты, балтийское море, флот, война, ядерное оружие