https://ukraina.ru/20231214/1052081390.html

Александр Бородай: Россия после Мариьнки дождется ледяного дождя и снега, чтобы обрушить весь фронт ВСУ

Александр Бородай: Россия после Мариьнки дождется ледяного дождя и снега, чтобы обрушить весь фронт ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру

Александр Бородай: Россия после Мариьнки дождется ледяного дождя и снега, чтобы обрушить весь фронт ВСУ

Марьинка – это определенный результат. Это весьма укрепленный узел обороны ВСУ. Ради контроля над этим узлом обороны мы пролили немало крови. Это результат. Но это результат неидеальный. До победы еще придется прошагать, считает депутат Госдумы России, глава "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) Александр Бородай

2023-12-14T07:48

2023-12-14T07:48

2023-12-14T07:48

интервью

россия

всу

сша

европа

марьинка

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авдеевка

беспилотники

артиллерия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, поступило несколько сообщений, что ВС РФ наконец-то взяли Марьинку. В интернете появились видео с нашими флагами на западных окраинах города. Можете ли вы подтвердить эту информацию?- Весь первый год СВО я детально следил за ситуацией на всей линии фронта. Это было связано с тем, что подразделения "Союза добровольцев Донбасса" были практически везде. Я регулярно катался между этими подразделениями, и я хорошо знал обстановку на каждом из направлений.Но сейчас я командую штурмовой бригадой на конкретном участке. Хотя Донецк не так далеко от моего текущего местонахождения, ситуацию я знаю хуже. Но я очень надеюсь, что Марьинка наконец-то полностью зачищена.Сразу отмечу, что мы еще не решили вопрос с Авдеевкой. Поэтому нам рановато трубить в вувузелы и трясти маракасами.Да, Марьинка – это определенный результат. Это весьма укрепленный узел обороны ВСУ. Ради контроля над этим узлом обороны мы пролили немало крови. Это результат. Но это результат неидеальный. До победы еще придется прошагать.- Какова же ситуация на других направлениях, где находятся подразделения СДД?- Сейчас на фронте наблюдается некоторое затишье. Но по ряду участков мы начинаем двигаться вперед. Это не стремительное продвижение, которое порадовало бы людей в тылу. Продвижение медленное и упорное. Оно связано с боями и потерями.Да, по целому ряду участков у нас есть продвижение на 1000, 1200 и 1500 метров. Но мы пока продавливаем оборону противника.Это не классическое наступление по учебникам, когда артиллерия и авиация сносит противника на переднем крае, а пехотные подразделения на бронетехнике устремляются в прорыв (они буквально едут в наступление), останавливаясь, чтобы подавить очаги сопротивления. К сожалению, такого наступления у нас нет нигде.Да, если мы прорвем фронт на любом участке СВО, оборона ВСУ посыпется. Мы чувствуем определенную моральную и техническую просадку противника. Мы понимаем, что они экономят снаряды, хотя по-прежнему стреляют достаточно интенсивно.Отмечу также, что враг пытается компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов за счет более активного использования беспилотников (FPV-дронов, дронов-бомбардировщиков и дронов-разведчиков). У ВСУ этого добра всегда было навалом. А теперь за счет их дешевизны их стало еще больше.Поэтому нам часто приходится ждать плохой погоды с ледяным дождем и снегом. Это единственная погода, в которой мы можем двигаться и работать.- Последние несколько месяцев идут сообщения, что ФСБ задерживает того или иного чиновника ДНР достаточно высокого уровня за хищения и растраты (около 500 млн рублей). Почему сейчас активизировались эти процессы?- На бывших территориях Украины коррупция всегда носила африканский характер (с точки зрения социологии). Изжить эти нравы чрезвычайно сложно. Когда люди дорывались до какого-то уровня власти, соблазны, которые возникали перед ними, оказывались для них непреодолимыми. И то, что по этому поводу с нашей стороны началась работа, это хорошо.Вообще эта работа началась давно. Просто сейчас она интенсифицировалась. Это хорошо. Наконец-то руки дошли.Вообще все новые регионы все плотнее и плотнее интегрируются в состав РФ. Это естественно. В Крыму происходил тот же самый процесс. Там он тоже не был мгновенным. Он нарастал постепенно.- Вы сказали, что у противника ощущается нехватка боеприпасов и некоторый износ техники. И в этой связи я бы хотел спросить об урезании западной помощи Киеву. Да, США не урезают полную поддержку Украины. Но размеры этой поддержки и риторика Вашингтона уменьшилась. Почему скудеют западные подачки? Хватит ли их Украине в целом и армии в частности? И в какой степени эту нехватку можно компенсировать дронами?- Конечно, эту нехватку никакими дронами не компенсируешь. Дронами можно нанести существенные потери, но выиграть войну ими нельзя. Тем более, что мы беспилотниками тоже работаем интенсивно. Теперь у нас их тоже много.Если говорить о техническом аспекте боевых действий, то ВСУ быстро подстраиваются под меняющуюся ситуацию. Но и у нас эти успехи колоссальные. В войсках появляется даже то, о чем мы в прошлом году вообще не знали. И мы это правильно используем.Что касается западной помощи, то тут тоже не надо торопиться с выводами. Да, ее поток оскудел в связи с внешнеполитическими и внутренними проблемами коллективного Запада. Европейские арсеналы иссякли. Но это только на время.Вообще главная цель США в отношении Украины достигнута. Европа экономически серьезно ослабла. Этой цели Вашингтон добивался еще с 2014 года – уничтожить Европу как экономического конкурента. Штаты развивают свою оборонную промышленность, развивают свои арсеналы, продвигают наукоемкое производство (связанное с военными технологиями). С точки зрения экономики и внешней политики у них все хорошо.Им все равно, что произойдет с населением Украины. Чем меньше его останется, тем лучше. Поэтому Штаты всегда будут довольны потерями с обеих сторон конфликта. Чем больше будет проливаться крови с обеих сторон, тем лучше для них. Поэтому Вашингтон будет пытаться максимально затянуть эту ситуацию.С другой стороны, США понимают бесперспективность работы с режимом Зеленского. На Украине среди американских гауляйтеров тоже возникает борьба за власть. Очевидно, что Залужный противостоит Зеленскому. Очевидно, что Буданов работает на Великобританию. Да, американцы и англичане вроде как кузены, но противоречия между ними тоже существенные.Да, у противника есть определенный кризис. Нам в определенном смысле повезло. С одной стороны, мы ведем необъявленную войну со всем Западом. Но основной режим, который представляет западный мир, внутренне нестабилен. Как нестабильна сама украинская власть.А политически нестабильные режимы понимают, что в какой-то момент надо зафиксировать потери и слиться. Возможно, через какое-то время будут склонять Зеленского западные дипломаты и политики. Его будут выводить на ситуацию переговоров, чтобы навязать России корейский сценарий. Который для нас крайне нежелателен.- Вы сказали, что мы продвигаемся вперед. Следовательно, мы ВСУ неизбежно додавим. Как же тогда США будут склонять нас к мирным переговорам? И при каких условиях мы действительно могли бы поговорить со Штатами?- Это вопрос к тем, кто будет вести эти переговоры со стороны Москвы. Я надеюсь, что нас к этим переговорам не склонят никакие американские обещания.Нам нельзя сохранить Украину в качестве политического субъекта. Нельзя допустить, чтобы киевский режим сохранил контроль хотя бы над частью ее территории. Для России это неприемлемо как с внешнеполитической, так и с внутриполитической точки зрения. Это будет означать, что мы просто заморозим украинскую проблему еще на некоторое время. Даже если Украина будет чрезвычайно ослаблена из-за боевых действий.Главная проблема для Киева состоит в том, что положение дел на фронте становится очевидным даже для массы населения, которая была оболванена пропагандой. ВСУ несут серьезные потери из-за дезертирства. По некоторым данным, они теряют до бригады в неделю из-за нежелания воевать. А это очень много.Конечно, на Украине есть проблема из-за тотальной мобилизации. Они гребут людей из центральных и восточных областей. Сопротивление населения этой мобилизации тоже растет.- А много ли сейчас всушников сдается в плен? Потому что были периоды, когда сдаются чаще, а когда сдаются реже.- Сдаются. Я не могу оценить численность пленных в сравнении с прошлыми периодами. Просто сама по себе сдача в плен – затруднительная процедура. Даже если ты сильно этого хочешь. Тем более, что ВСУ эффективно применяют заградотряды. Я уже не говорю, что штурмовая пехота противника бывает исключительно храброй за счет того, что она исключительно обдолбана наркотой. И пока действие таблетки не пройдет, они себя чувствуют суперсолдатами.Отчасти это правда. Потому что колоссальная выносливость и спать не хочется.

https://ukraina.ru/20210907/1032204556.html

https://ukraina.ru/20231213/1052059196.html

https://ukraina.ru/20231211/1051924718.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, сша, европа, марьинка, украина, авдеевка, беспилотники, артиллерия, коррупция, военнопленные, мобилизация