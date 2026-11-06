https://ukraina.ru/20261106/klichko-obyasnil-pochemu-generatory-ne-spasut-kiev-ot-energokatastrofy-1084312645.html

Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы

Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы - 06.11.2026 Украина.ру

Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы

Киев не способен компенсировать дефицит электричества с помощью одних лишь генераторов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает телеканал "Общественное"

2026-11-06T10:33

2026-11-06T10:33

2026-11-06T10:47

новости

киев

виталий кличко

украина.ру

электричество

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg

По словам градоначальника, надежды многих граждан на альтернативные источники питания как на панацею, способную полноценно заменить централизованные сети, ошибочны. Кличко подчеркнул, что мегаполису для нормальной жизнедеятельности требуется около двух гигаватт электроэнергии. Перекрыть объемы такой колоссальной мощности за счет бензиновых и дизельных агрегатов технически неосуществимо.Вторым критическим фактором он назвал финансовую нерентабельность подобного шага, поскольку стоимость вырабатываемого ресурса оказывается чрезмерно высокой из-за рекордных цен на топливо в стране. Кроме того, мэр указал на технические ограничения оборудования, которое физически не может функционировать в непрерывном режиме из-за потребности в регулярном и длительном техническом обслуживании.Ситуация с коммунальной инфраструктурой в городе остается критической. Накануне Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится "под большим вопросом".В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, виталий кличко, украина.ру, электричество, электроэнергия