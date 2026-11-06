Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы - 06.11.2026 Украина.ру
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Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы
Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы - 06.11.2026 Украина.ру
Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы
Киев не способен компенсировать дефицит электричества с помощью одних лишь генераторов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает телеканал "Общественное"
2026-11-06T10:33
2026-11-06T10:47
новости
киев
виталий кличко
украина.ру
электричество
электроэнергия
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По словам градоначальника, надежды многих граждан на альтернативные источники питания как на панацею, способную полноценно заменить централизованные сети, ошибочны. Кличко подчеркнул, что мегаполису для нормальной жизнедеятельности требуется около двух гигаватт электроэнергии. Перекрыть объемы такой колоссальной мощности за счет бензиновых и дизельных агрегатов технически неосуществимо.Вторым критическим фактором он назвал финансовую нерентабельность подобного шага, поскольку стоимость вырабатываемого ресурса оказывается чрезмерно высокой из-за рекордных цен на топливо в стране. Кроме того, мэр указал на технические ограничения оборудования, которое физически не может функционировать в непрерывном режиме из-за потребности в регулярном и длительном техническом обслуживании.Ситуация с коммунальной инфраструктурой в городе остается критической. Накануне Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится "под большим вопросом".В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, киев, виталий кличко, украина.ру, электричество, электроэнергия
Новости, Киев, Виталий Кличко, Украина.ру, электричество, электроэнергия

Кличко объяснил, почему генераторы не спасут Киев от энергокатастрофы

10:33 06.11.2026 (обновлено: 10:47 06.11.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Киев не способен компенсировать дефицит электричества с помощью одних лишь генераторов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает телеканал "Общественное"
По словам градоначальника, надежды многих граждан на альтернативные источники питания как на панацею, способную полноценно заменить централизованные сети, ошибочны.
Кличко подчеркнул, что мегаполису для нормальной жизнедеятельности требуется около двух гигаватт электроэнергии. Перекрыть объемы такой колоссальной мощности за счет бензиновых и дизельных агрегатов технически неосуществимо.
Вторым критическим фактором он назвал финансовую нерентабельность подобного шага, поскольку стоимость вырабатываемого ресурса оказывается чрезмерно высокой из-за рекордных цен на топливо в стране.
Кроме того, мэр указал на технические ограничения оборудования, которое физически не может функционировать в непрерывном режиме из-за потребности в регулярном и длительном техническом обслуживании.
Ситуация с коммунальной инфраструктурой в городе остается критической. Накануне Кличко признал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится "под большим вопросом".
В связи с этим столичный глава призвал горожан самостоятельно готовиться к самым неблагоприятным зимним сценариям.
Подробнее - в материале "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве на сайте Украина.ру.
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