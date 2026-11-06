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"Все цели поражены": ПВО сбила 142 дрона ВСУ над 10 регионами России
"Все цели поражены": ПВО сбила 142 дрона ВСУ над 10 регионами России - 06.11.2026 Украина.ру
"Все цели поражены": ПВО сбила 142 дрона ВСУ над 10 регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника в небе над 10 регионами России и двумя морями. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны РФ
2026-11-06T09:59
2026-11-06T09:59
2026-11-06T09:59
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
азовское море
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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По данным ведомства, воздушные цели были поражены над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей."За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника в небе над 10 регионами России и двумя морями", — говорится в сообщении.С вечера 5 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, столичного "Домодедово", Астрахани ("Нариманово"), Краснодара ("Пашковский"), Саратова ("Гагарин"). Это стало следствием массированной атаки украинских дронов, которые в очередной раз попытались прорваться к российским городам.При этом днём ранее, с 8:00 до 20:00 мск 5 ноября, силы ПВО уже уничтожили 35 украинских БПЛА самолётного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом. Таким образом, общее число сбитых за сутки дронов превысило 170.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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краснодарский край
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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация
"Все цели поражены": ПВО сбила 142 дрона ВСУ над 10 регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника в небе над 10 регионами России и двумя морями. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, воздушные цели были поражены над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
"За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника в небе над 10 регионами России и двумя морями", — говорится в сообщении.
С вечера 5 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, столичного "Домодедово", Астрахани ("Нариманово"), Краснодара ("Пашковский"), Саратова ("Гагарин"). Это стало следствием массированной атаки украинских дронов, которые в очередной раз попытались прорваться к российским городам.
При этом днём ранее, с 8:00 до 20:00 мск 5 ноября, силы ПВО уже уничтожили 35 украинских БПЛА самолётного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом. Таким образом, общее число сбитых за сутки дронов превысило 170.
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