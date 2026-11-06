https://ukraina.ru/20261106/dubinskiy-sravnil-sekretnye-pytochnye-sbu-s-gitlerovskimi-kontslageryami-1084312839.html

Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями

Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями - 06.11.2026 Украина.ру

Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале провел параллель между секретными пыточными объектами на Украине и концентрационными лагерями гитлеровской Германии

2026-11-06T10:59

2026-11-06T10:59

2026-11-06T11:00

новости

украина

германия

киев

александр дубинский

верховная рада

сбу

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_113:89:1155:675_1920x0_80_0_0_2d721af7a380f78f383cd04295e029eb.jpg

Он подчеркнул, что карательная инфраструктура, созданная силами СБУ, МВД и националистических формирований, функционирует еще с 2014 года. Однако правящие круги в Киеве упорно игнорировали эти факты до недавнего громкого инцидента в Киевской области. Дубинский указал, что ситуация полностью повторяет поведение жителей Германии после 1945 года, которые массово утверждали, будто ничего не знали о лагерях смерти, поскольку замечать их существование было невыгодно.Находящийся в СИЗО политик напомнил, что ранее уже предавал огласке факты жестких истязаний в нелегальных изоляторах украинских спецслужб. Согласно его сведениям, на одном из таких объектов в 2022 году до смерти замучили репортера из США Гонсало Лира. В январе 2025 года Дубинский направил американской конгрессвумен Анне Паулине Луне пакет документов, содержащих доказательства гибели журналиста.Создание сети секретных тюрем на территории Украины началось еще в 2014 году, на что регулярно указывали официальные представители РФ. Внутри украинского общества данная тема получила новый виток обсуждения в начале ноября, когда жители пригорода Киева вышли на протест у здания в Петропавловской Борщаговке, где в подвальном помещении насильно удерживали и избивали людей.Подробнее о тюрьмах - в материале "Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня на сайте Украина.ру.

украина

германия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, киев, александр дубинский, верховная рада, сбу, мвд