https://ukraina.ru/20261106/dubinskiy-sravnil-sekretnye-pytochnye-sbu-s-gitlerovskimi-kontslageryami-1084312839.html
Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями
Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями - 06.11.2026 Украина.ру
Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале провел параллель между секретными пыточными объектами на Украине и концентрационными лагерями гитлеровской Германии
2026-11-06T10:59
2026-11-06T10:59
2026-11-06T11:00
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Он подчеркнул, что карательная инфраструктура, созданная силами СБУ, МВД и националистических формирований, функционирует еще с 2014 года. Однако правящие круги в Киеве упорно игнорировали эти факты до недавнего громкого инцидента в Киевской области. Дубинский указал, что ситуация полностью повторяет поведение жителей Германии после 1945 года, которые массово утверждали, будто ничего не знали о лагерях смерти, поскольку замечать их существование было невыгодно.Находящийся в СИЗО политик напомнил, что ранее уже предавал огласке факты жестких истязаний в нелегальных изоляторах украинских спецслужб. Согласно его сведениям, на одном из таких объектов в 2022 году до смерти замучили репортера из США Гонсало Лира. В январе 2025 года Дубинский направил американской конгрессвумен Анне Паулине Луне пакет документов, содержащих доказательства гибели журналиста.Создание сети секретных тюрем на территории Украины началось еще в 2014 году, на что регулярно указывали официальные представители РФ. Внутри украинского общества данная тема получила новый виток обсуждения в начале ноября, когда жители пригорода Киева вышли на протест у здания в Петропавловской Борщаговке, где в подвальном помещении насильно удерживали и избивали людей.Подробнее о тюрьмах - в материале "Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, киев, александр дубинский, верховная рада, сбу, мвд
Новости, Украина, Германия, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада, СБУ, МВД
Дубинский сравнил секретные пыточные СБУ с гитлеровскими концлагерями
10:59 06.11.2026 (обновлено: 11:00 06.11.2026)
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале провел параллель между секретными пыточными объектами на Украине и концентрационными лагерями гитлеровской Германии
Он подчеркнул, что карательная инфраструктура, созданная силами СБУ, МВД и националистических формирований, функционирует еще с 2014 года. Однако правящие круги в Киеве упорно игнорировали эти факты до недавнего громкого инцидента в Киевской области.
Дубинский указал, что ситуация полностью повторяет поведение жителей Германии после 1945 года, которые массово утверждали, будто ничего не знали о лагерях смерти, поскольку замечать их существование было невыгодно.
Находящийся в СИЗО политик напомнил, что ранее уже предавал огласке факты жестких истязаний в нелегальных изоляторах украинских спецслужб. Согласно его сведениям, на одном из таких объектов в 2022 году до смерти замучили репортера из США Гонсало Лира. В январе 2025 года Дубинский направил американской конгрессвумен Анне Паулине Луне пакет документов, содержащих доказательства гибели журналиста.
Создание сети секретных тюрем на территории Украины началось еще в 2014 году, на что регулярно указывали официальные представители РФ. Внутри украинского общества данная тема получила новый виток обсуждения в начале ноября, когда жители пригорода Киева вышли на протест у здания в Петропавловской Борщаговке, где в подвальном помещении насильно удерживали и избивали людей.