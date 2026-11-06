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Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд

Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд - 06.11.2026 Украина.ру

Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины включило певца Стаса Михайлова, народную артистку РФ Ларису Долину и еще ряд известных музыкантов в списки антироссийского портала "War and Sanctions"

2026-11-06T09:30

2026-11-06T09:30

2026-11-06T09:30

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По данным украинской стороны, Михайлов "провинился" поддержкой СВО и военнослужащих РФ. Отдельно в его досье на сайте ГУР указано совместное исполнение песни "Встанем", участие в московских концертах на стадионе "Лужники" в честь воссоединения Крыма с Россией, а также регулярные гастроли на территории полуострова.Поводом для включения в черный список Долиной послужили поддержка спецоперации, запись видеопоздравления для участников СВО к Дню защитника Отечества и участие в патриотических концертах, где она также исполняла указанную композицию певца Shaman.В базу военной разведки Украины также включены Диана Гурцкая, основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, лидер "Чайфа" Владимир Шахрин, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий и Роман Билык (Рома Зверь). Днем ранее этот список пополнили Наташа Королева (Наталия Порывай), Сергей Глушко (Тарзан), рэперы Тимати и Macan, а также Ярослав Дронов (Shaman).Подобная каталогизация неугодных граждан является системной практикой для официального Киева. Помимо специализированного портала ГУР, в стране продолжает действовать скандально известный веб-ресурс "Миротворец". Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, крым, стас михайлов, shaman, диана гурцкая, украина.ру