Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд - 06.11.2026 Украина.ру
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Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд
Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд - 06.11.2026 Украина.ру
Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины включило певца Стаса Михайлова, народную артистку РФ Ларису Долину и еще ряд известных музыкантов в списки антироссийского портала "War and Sanctions"
2026-11-06T09:30
2026-11-06T09:30
новости
россия
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крым
стас михайлов
shaman
диана гурцкая
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По данным украинской стороны, Михайлов "провинился" поддержкой СВО и военнослужащих РФ. Отдельно в его досье на сайте ГУР указано совместное исполнение песни "Встанем", участие в московских концертах на стадионе "Лужники" в честь воссоединения Крыма с Россией, а также регулярные гастроли на территории полуострова.Поводом для включения в черный список Долиной послужили поддержка спецоперации, запись видеопоздравления для участников СВО к Дню защитника Отечества и участие в патриотических концертах, где она также исполняла указанную композицию певца Shaman.В базу военной разведки Украины также включены Диана Гурцкая, основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, лидер "Чайфа" Владимир Шахрин, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий и Роман Билык (Рома Зверь). Днем ранее этот список пополнили Наташа Королева (Наталия Порывай), Сергей Глушко (Тарзан), рэперы Тимати и Macan, а также Ярослав Дронов (Shaman).Подобная каталогизация неугодных граждан является системной практикой для официального Киева. Помимо специализированного портала ГУР, в стране продолжает действовать скандально известный веб-ресурс "Миротворец". Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, крым, стас михайлов, shaman, диана гурцкая, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Крым, Стас Михайлов, SHAMAN, Диана Гурцкая, Украина.ру

Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд

09:30 06.11.2026
 
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины включило певца Стаса Михайлова, народную артистку РФ Ларису Долину и еще ряд известных музыкантов в списки антироссийского портала "War and Sanctions"
По данным украинской стороны, Михайлов "провинился" поддержкой СВО и военнослужащих РФ. Отдельно в его досье на сайте ГУР указано совместное исполнение песни "Встанем", участие в московских концертах на стадионе "Лужники" в честь воссоединения Крыма с Россией, а также регулярные гастроли на территории полуострова.
Поводом для включения в черный список Долиной послужили поддержка спецоперации, запись видеопоздравления для участников СВО к Дню защитника Отечества и участие в патриотических концертах, где она также исполняла указанную композицию певца Shaman.
В базу военной разведки Украины также включены Диана Гурцкая, основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, лидер "Чайфа" Владимир Шахрин, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий и Роман Билык (Рома Зверь).
Днем ранее этот список пополнили Наташа Королева (Наталия Порывай), Сергей Глушко (Тарзан), рэперы Тимати и Macan, а также Ярослав Дронов (Shaman).
Подобная каталогизация неугодных граждан является системной практикой для официального Киева. Помимо специализированного портала ГУР, в стране продолжает действовать скандально известный веб-ресурс "Миротворец".
Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
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09:30Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд
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