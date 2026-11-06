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"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет

"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет - 06.11.2026 Украина.ру

"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет

На Украине предложили запретить выезд за границу юношам с 15 лет. С такой инициативой выступил украинский банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат

2026-11-06T11:38

2026-11-06T11:38

2026-11-06T11:38

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украина

киев

банковая

верховная рада

дмитрий разумков

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"Нужно запретить выезд парням с 15 лет и не выпускать их за границу. Я вижу, что многие уезжают", — заявил он.В соцсетях уже задаются вопросом, почему речь идёт именно о возрасте "с 15 лет", и связывают это с утверждением, что Киев "явно намерен воевать ещё минимум 5–7 лет", пока европейцы не станут готовы к "большой войне". Напомним: ещё в апреле о возможном запрете выезда юношей за границу говорил экс-депутат Верховной рады Дмитрий Разумков."Ходят разговоры на Банковой о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд из страны для молодых людей). Я думаю, что это невозможно, но такие разговоры идут", — заявил он.О репрессиях на Украине – в материале В Раде подтвердили подготовку изменений призывного возраста на Украине

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новости, украина, киев, банковая, верховная рада, дмитрий разумков