https://ukraina.ru/20261106/do-poslednego-ukraintsa-na-ukraine-prizvali-zapretit-vyezd-yunosham-s-15-let-1084313343.html
"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет
"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет - 06.11.2026 Украина.ру
"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет
На Украине предложили запретить выезд за границу юношам с 15 лет. С такой инициативой выступил украинский банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат
2026-11-06T11:38
2026-11-06T11:38
2026-11-06T11:38
новости
украина
киев
банковая
верховная рада
дмитрий разумков
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"Нужно запретить выезд парням с 15 лет и не выпускать их за границу. Я вижу, что многие уезжают", — заявил он.В соцсетях уже задаются вопросом, почему речь идёт именно о возрасте "с 15 лет", и связывают это с утверждением, что Киев "явно намерен воевать ещё минимум 5–7 лет", пока европейцы не станут готовы к "большой войне". Напомним: ещё в апреле о возможном запрете выезда юношей за границу говорил экс-депутат Верховной рады Дмитрий Разумков."Ходят разговоры на Банковой о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд из страны для молодых людей). Я думаю, что это невозможно, но такие разговоры идут", — заявил он.О репрессиях на Украине – в материале В Раде подтвердили подготовку изменений призывного возраста на Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, банковая, верховная рада, дмитрий разумков
Новости, Украина, Киев, Банковая, Верховная Рада, Дмитрий Разумков
"До последнего украинца": на Украине призвали запретить выезд юношам с 15 лет
На Украине предложили запретить выезд за границу юношам с 15 лет. С такой инициативой выступил украинский банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат
"Нужно запретить выезд парням с 15 лет и не выпускать их за границу. Я вижу, что многие уезжают", — заявил он.
В соцсетях уже задаются вопросом, почему речь идёт именно о возрасте "с 15 лет", и связывают это с утверждением, что Киев "явно намерен воевать ещё минимум 5–7 лет", пока европейцы не станут готовы к "большой войне".
Напомним: ещё в апреле о возможном запрете выезда юношей за границу говорил экс-депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Ходят разговоры на Банковой о том, чтобы отменить эту норму (разрешающую выезд из страны для молодых людей). Я думаю, что это невозможно, но такие разговоры идут", — заявил он.