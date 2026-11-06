Экс-подполковник СБУ раскрыл дикую схему "двойного ареста" через тайные пыточные - 06.11.2026 Украина.ру
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Экс-подполковник СБУ раскрыл дикую схему "двойного ареста" через тайные пыточные
Экс-подполковник СБУ раскрыл дикую схему "двойного ареста" через тайные пыточные - 06.11.2026 Украина.ру
Экс-подполковник СБУ раскрыл дикую схему "двойного ареста" через тайные пыточные
Служба безопасности Украины (СБУ) систематически применяет тайные пыточные для принудительного получения необходимых показаний от задержанных, рассказал бывший подполковник ведомства Василий Прозоров, передает 6 ноября РИА Новости
2026-11-06T10:01
2026-11-06T10:12
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По его словам, подобные объекты продолжают функционировать и в настоящее время, являясь эффективным инструментом для психологического и физического подавления граждан. После фактического задержания человека помещают в секретную тюрьму, где путем давления добиваются нужных сведений. Полученные признания фиксируются в протоколах допросов, в которых намеренно не проставляются точные даты и время проведения следственных действий.Как утверждает Прозоров, данные методы используются не только для формирования доказательной базы по уголовным производствам, но и в целях банального передела коммерческой собственности. Задержанных подвергают истязаниям, принуждая подписывать отказ от имущества, договоры дарения или документы купли-продажи. После оформления бумаг пострадавших вывозят за пределы режимного объекта, инсценируют освобождение и тут же проводят повторное, но уже официальное задержание.Прозоров, ранее занимавший пост подполковника СБУ, в 2019 году перешел на сторону РФ.Создание сети секретных тюрем на территории Украины началось еще в 2014 году, на что регулярно указывали официальные представители РФ. Внутри украинского общества данная тема получила новый виток обсуждения в начале ноября, когда жители пригорода Киева вышли на протест у здания в Петропавловской Борщаговке, где в подвальном помещении насильно удерживали и избивали людей. Подробнее о тюрьмах - в материале "Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, василий прозоров, сбу, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Киев, Василий Прозоров, СБУ, Украина.ру

Экс-подполковник СБУ раскрыл дикую схему "двойного ареста" через тайные пыточные

10:01 06.11.2026 (обновлено: 10:12 06.11.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Служба безопасности Украины (СБУ) систематически применяет тайные пыточные для принудительного получения необходимых показаний от задержанных, рассказал бывший подполковник ведомства Василий Прозоров, передает 6 ноября РИА Новости
По его словам, подобные объекты продолжают функционировать и в настоящее время, являясь эффективным инструментом для психологического и физического подавления граждан.
После фактического задержания человека помещают в секретную тюрьму, где путем давления добиваются нужных сведений. Полученные признания фиксируются в протоколах допросов, в которых намеренно не проставляются точные даты и время проведения следственных действий.
Как утверждает Прозоров, данные методы используются не только для формирования доказательной базы по уголовным производствам, но и в целях банального передела коммерческой собственности. Задержанных подвергают истязаниям, принуждая подписывать отказ от имущества, договоры дарения или документы купли-продажи.
После оформления бумаг пострадавших вывозят за пределы режимного объекта, инсценируют освобождение и тут же проводят повторное, но уже официальное задержание.
Прозоров, ранее занимавший пост подполковника СБУ, в 2019 году перешел на сторону РФ.
Создание сети секретных тюрем на территории Украины началось еще в 2014 году, на что регулярно указывали официальные представители РФ. Внутри украинского общества данная тема получила новый виток обсуждения в начале ноября, когда жители пригорода Киева вышли на протест у здания в Петропавловской Борщаговке, где в подвальном помещении насильно удерживали и избивали людей.
Подробнее о тюрьмах - в материале "Азовцы"* испугались ребёнка: на Украине начали репрессии против освобождённого из пыточной парня на сайте Украина.ру.
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