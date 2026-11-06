https://ukraina.ru/20261106/ukraina-ostanetsya-bez-sputnikov-kontrakt-na-starshield-istekaet-1084311523.html
Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает
Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает - 06.11.2026 Украина.ру
Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает
Киев рассчитывает заключить новое соглашение с Вашингтоном об использовании спутниковой системы Starshield — текущий контракт истекает в середине 2027 года. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в США Денис Сеник, передаёт Reuters
2026-11-06T09:52
2026-11-06T09:52
2026-11-06T09:53
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"Контракт на использование Starshield заканчивается в следующем году. Мы понимаем, что переговоры о новом соглашении требуют времени. Сейчас самое подходящее время, чтобы их начать", — сказал дипломат.По его словам, украинская сторона хочет выяснить, сможет ли Киев и дальше пользоваться системой и на каких условиях. Точную дату окончания действующего соглашения Сеник не назвал, уточнив лишь, что оно завершится в середине следующего года.Необходимость нового соглашения стала особенно острой после проблем с работой Starshield в прошлом месяце. По данным украинской стороны, ограничения скорости спутниковой сети затруднили перехват российских ударных беспилотников и привели к отмене некоторых военных операций.Напомним, Starshield — это отдельное направление SpaceX, созданное для государственных задач в сфере нацбезопасности: защищённая связь, наблюдение за Землёй и размещение на спутниках специальной аппаратуры. Первые сообщения об ограничениях в работе Starlink появились в ночь на 14 октября. Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил, что Илон Маск восстановил доступ Украины к Starshield. Сам глава SpaceX, в свою очередь, подчеркнул: ВСУ нарушили условия использования Starlink. Об ограничениях Starshield для ВСУ – в материале Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для КиеваВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, reuters, илон маск
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Reuters, Илон Маск
Украина останется без спутников? Контракт на Starshield истекает
09:52 06.11.2026 (обновлено: 09:53 06.11.2026)
Киев рассчитывает заключить новое соглашение с Вашингтоном об использовании спутниковой системы Starshield — текущий контракт истекает в середине 2027 года. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в США Денис Сеник, передаёт Reuters
"Контракт на использование Starshield заканчивается в следующем году. Мы понимаем, что переговоры о новом соглашении требуют времени. Сейчас самое подходящее время, чтобы их начать", — сказал дипломат.
По его словам, украинская сторона хочет выяснить, сможет ли Киев и дальше пользоваться системой и на каких условиях. Точную дату окончания действующего соглашения Сеник не назвал, уточнив лишь, что оно завершится в середине следующего года.
Необходимость нового соглашения стала особенно острой после проблем с работой Starshield в прошлом месяце. По данным украинской стороны, ограничения скорости спутниковой сети затруднили перехват российских ударных беспилотников и привели к отмене некоторых военных операций.
Напомним, Starshield — это отдельное направление SpaceX, созданное для государственных задач в сфере нацбезопасности: защищённая связь, наблюдение за Землёй и размещение на спутниках специальной аппаратуры.
Первые сообщения об ограничениях в работе Starlink появились в ночь на 14 октября. Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил, что Илон Маск восстановил доступ Украины к Starshield. Сам глава SpaceX, в свою очередь, подчеркнул: ВСУ нарушили условия использования Starlink.
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