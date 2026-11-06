https://ukraina.ru/20261106/demokraty-vyyasnyat-kto-zamedlil-starlink-na-ukraine--cnn-1084309440.html

Демократы выяснят, кто замедлил Starlink на Украине — CNN

Демократы выяснят, кто замедлил Starlink на Украине — CNN - 06.11.2026 Украина.ру

Демократы выяснят, кто замедлил Starlink на Украине — CNN

Американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на Украине. Об этом со ссылкой на источник в демократической фракции 5 ноября сообщил телеканал CNN

2026-11-06T09:02

2026-11-06T09:02

2026-11-06T09:06

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По итогам промежуточных выборов в конгресс США демократы получили контроль над обеими палатами. После того как новый состав приступит к работе в январе 2027 года, будет инициировано расследование."Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию конгресса под контролем демократов", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что такое письмо отправлено и главе SpaceX, предпринимателю Илону Маску. Именно его компания владеет системой Starlink, военной версией которой является Starshield.В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.Ранее западные СМИ писали, что Маск кардинально поменял отношение к Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261029/mask-cherez-uyazvimost-v-sisteme-starlink-pozvolyaet-kievu-bit-vglub-rossii-1084145932.html

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