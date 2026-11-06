Демократы выяснят, кто замедлил Starlink на Украине — CNN
09:02 06.11.2026 (обновлено: 09:06 06.11.2026)
© ФотоТрамп и Маск. Это могут знать только двое
© Фото
Американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования с целью установить, кто именно распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на Украине. Об этом со ссылкой на источник в демократической фракции 5 ноября сообщил телеканал CNN
По итогам промежуточных выборов в конгресс США демократы получили контроль над обеими палатами. После того как новый состав приступит к работе в январе 2027 года, будет инициировано расследование.
"Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию конгресса под контролем демократов", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что такое письмо отправлено и главе SpaceX, предпринимателю Илону Маску. Именно его компания владеет системой Starlink, военной версией которой является Starshield.
В октябре Киев официально заявлял, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Позже сообщалось, что полноценная работа системы Starlink и её военной версии Starshield на Украине восстановлена.
В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам.
Ранее западные СМИ писали, что Маск кардинально поменял отношение к Украине.
29 октября, 08:49Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь РоссииВ программном обеспечении Starlink существует уязвимость, из-за которой "модифицированные" ВСУ терминалы работают над территорией России, но глава SpaceX Илон Маск специально не закрывает её, заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости
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