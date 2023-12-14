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Конец "малороссийской оперетки": падение гетмана Скоропадского

Конец "малороссийской оперетки": падение гетмана Скоропадского - 14.12.2023 Украина.ру

Конец "малороссийской оперетки": падение гетмана Скоропадского

Крах гетманского режима в ноябре-декабре 1918 года протекал более динамично и более кроваво, чем крах режима Януковича в ноябре 2013 – феврале 2014 года. Тем не менее, сходство между этими трагедиями потрясающее. Будет ли третье издание краха рождённого в цирке режима мы не знаем, но что-то подсказывает – положение пана гетмана сильно изменилось

2023-12-14T08:32

2023-12-14T08:32

2023-12-14T08:32

история

гражданская война

1918 г

история

симон петлюра

гражданская война

унр

история украины

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Восстание против гетмана Павла Скоропадского тянулось целый месяц с 13 ноября по 14 декабря 1918 года и выглядело ещё более странно, чем октябрьская революция в Петрограде.Там большевики практически на виду у всех готовили вооружённый захват власти, а Временное правительство только хлопало глазами, глядя на это. Но большевики хотя бы спланировали стремительный блицкриг, тогда как восстание против гетмана изначально начиналось с силами, в разы меньшими, чем у гетмана и никакого блицкрига не получилось.По сути речь шла даже не о вооружённом захвате власти, а о том, что гетмана кинула собственная армия, постепенно переходившая на сторону его противников.В период гетманата параллельно сосуществовали как бы три разных Украины.Одна — Киевская. В столице все было преимущественно чинно и спокойно, в значительной степени благодаря немецким штыкам.Вторая — оппозиционная. Украинский национальный союз был структурой, объединившей все политические силы, оставшиеся не у дел после разгона немцами Рады — от национал-коммунистов до левых националистов, социал-демократов и эсеров.Третья — крестьянско-анархическая. Практически в каждой губернии и в каждом уезде был как минимум один отряд со своим батькой-атаманом, который занимался грабежами помещиков, периодически совершал налёты на небольшие отряды немцев или державной варты (полиции). В общем, предтеча "зелёного потопа", который захлестнет уже Советскую Украину весной 1919 года.По мере того, как немцы терпели поражения на фронтах Первой мировой, Национальный союз становился всё наглее и постепенно переходил от критики гетмана к ультиматумам. Сам Скоропадский, понимая, что немцам скоро конец, пытался всячески тянуть время, чтобы потом переориентироваться на Антанту.Оппозиция этот ход Скоропадского раскусила и тоже решала свои задачи. В частности, пыталась выторговать создание коалиционного правительства с передачей её представителям министерских портфелей.Скоропадский вместе с тем понимал, что слабость его противников в том, что их слишком много и они слишком разные. Винниченко стоял за союз с большевиками и советскую Украину, а Петлюра – за независимую УНР и ориентацию на Антанту.Его попытки затянуть время, сбивая оппозицию с толку туманными обещаниями, могли принести успех, но события развивались слишком быстро.Немцы капитулировали, а Антанта отказалась публично поддержать кандидатуру гетмана. Между тем, никаких войск за свое полугодовое правление гетман не создал, единственная укомплектованная дивизия запорожцев под командованием Болбочана находилась в Харькове.Гетман попытался переориентироваться на русское население. Тем более, что в Киеве скопилось множество офицеров, бежавших от большевиков. Однако этот ход гетмана стал красной линией, после которой революционеры решили переходить к восстанию, не считаясь ни с какими соображениями.Традиционно антигетманское восстание ассоциируется с именем Петлюры. Стоит отметить, что произошло это благодаря изумительно эффектной наглости и удачливому блефу самого Петлюры. Потому как ни малейшего отношения к организации восстания он не имел, а действовал по принципу — зашёл в гости, увидел, отобрал.Петлюру посадили в тюрьму ещё в июле 1918 года, когда никаким восстанием и не пахло. Дальше всю работу делали другие люди. Петлюру освободили 10 ноября, а восстание началось 14-го. Можно ли было что-то успеть за три 3-4 дня? Очевидно, что нет. Тогда каким образом Петлюре удалось приватизировать это восстание?Ключевыми фигурами восстания были около 10 человек и Петлюра в их число не входил. За политическую часть отвечали лидер УСДРП Владимир Винниченко и один из лидеров украинских эсеров Никита Шаповал. Они, опираясь на свои политические структуры, вели переговоры с оппозиционными военными и чиновниками. Так в кругу заговорщиков появилось еще несколько важных фигур.Сторону заговорщиков принял министр путей сообщения гетманской "Державы" Борис Бутенко, прославившийся тем, как став министром буквально "забыл" русский язык и принялся украинизировать вверенное ему хозяйство. Секретное совещание давшее старт восстанию проходило непосредственно в здании министерства. За руководство военной частью восстания отвечал генерал Осецкий — командующий железнодорожными войсками гетмана. Наконец пятым членом ставшей во главе восстания Директории стал председатель профсоюза железнодорожников инженер Макаренко.Далее удалось уговорить примкнуть к восстанию самую идеологизированную силу — сечевиков Коновальца, базировавшихся в Белой Церкви. После этого к заговору примкнули еще несколько видных офицеров.Заговорщики сформировали Директорию, в которой первоначально места Петлюре не нашлось. Но буквально за сутки тот сделал пару эффектных ходов и фактически присвоил себе плоды чужих трудов.Петлюра добрался до Белой Церкви, где встретился с Коновальцом. Сечевики считали Винниченко коммунистом и доверяли Петлюре куда больше. Они выдвинули ультиматум — включить Петлюру в состав Директории или устраивать восстание без них.После этого Петлюра от своего имени начал выпускать воззвания с призывами к украинцам не подчиняться гетману. Воззвания Петлюры были куда решительнее и радикальнее, чем выпускавшиеся одновременно воззвания Национального союза.Далее Петлюра начал рассылать по украинским городам телеграммы, что идёт на Киев во главе 30-тысячной армии повстанцев. На самом деле никакой армии у Петлюры не было, а было только около тысячи сечевиков, тогда как у Скоропадского в Киеве было гораздо больше. Но этого никто не знал. А слухи о невиданной армии Петлюры распространились с быстротой молнии и произвели крайне деморализующее впечатление на силы гетмана.На самом деле план восставших был авантюристичен и даже безумен.Тысяча сечевиков должна была на поезде прибыть на Киевский вокзал, захватить его и дальше двинуться на захват гетманских органов власти, рассчитывая на то, что немцы не вмешаются.Однако немцы вмешались сразу же, заблокировав сечевиков на станции Васильков. Гетман заодно выслал свои лучшие силы — офицерский отряд и элитных сердюков, которые превосходили по численности сечевиков.Однако по ходу действия сердюки решили, что их хата — с краю и тихонечко "слиняли", а не владевшие обстановкой офицеры были разбиты.По итогам первой недели восстания около 2 тысяч повстанцев заняли позиции под Киевом, не имея сил и решимости начать штурм. Скоропадский экстренно пытался что-то придумать, но не знал, на кого опереться.Петлюра, именовавший себя головным атаманом Украины продолжал рассылать телеграммы и воззвания, призывая всех присоединиться к нему. Байки про 30-тысячную армию сыграли свою роль, с таким ресурсом Петлюра казался непобедимым, так что со всех концов Украины батьки-атаманы повели свои отряды к Киеву, чтобы успеть к разделу пирога.Все спешили, потому что ходил слух, что Петлюра даст три дня на разграбление Киева и все хотели успеть пощипать "буржуев".Болбочан, поначалу сомневавшийся, видя, что немцы не препятствуют, тоже присоединился к восстанию и занял Харьков. Поскольку запорожцы были главной и самое боеспособной силой армии гетмана, особых надежд после этого не оставалось.Однако в конце ноября немцы неожиданно выдвинули ультиматум восставшим, потребовав отойти от Киева на несколько километров. Напуганные революционеры уступили, а Винниченко и вовсе впал в панику.Прошла ещё неделя.Но в начале декабря ситуация опять изменилась. К Киеву подошли многочисленные атаманские отряды, что резко изменило баланс сил. Теперь численный перевес был уже на стороне восставших. Правда, в большинстве их отряды были крестьянскими, а их командиры плевать хотели на Петлюру и его приказы. В прямом военном столкновении немцы скорее всего разделали бы их под орех.Но к этому моменту у немцев у самих преобладали демобилизационные настроения, они возвращались в Германию после долгой войны и им были абсолютно безразличны гетман, Петлюра, Киев и все остальное. Поэтому на предложение не вмешиваться в происходящее и спокойно сдать оружие, а затем уехать в родную Германию немцы ответили согласием.В ночь на 13 декабря начался штурм Киева. Оборона была организована из рук вон плохо, в основном силами офицеров и юнкеров. Все действовали разрозненно и в общем не особо верили в успех.Сам Скоропадский днем 14 декабря подписал отречение. Текст его был чрезвычайно лаконичен:"Я, гетман всея Украины, в течение семи с половиной месяцев все силы свои клал на то, чтобы вывести страну из того тяжелого положения, в котором она находится. Бог не дал мне силы справиться с этой задачей. Ныне, в виду создавшихся условий, руководствуясь исключительно благом Украины, я от власти отказываюсь".После этого бывший гетман уехал вместе с немцами. События эти весьма подробно и достоверно описаны Булгаковым.Власть перешла к Директории, хотя отныне и до самого конца гражданской войны главным действующим лицом был один только Петлюра, который умело и удачливо перехватил руководство восстанием, подготовленным своими политическими конкурентами.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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история, гражданская война, 1918 г, симон петлюра, гражданская война, унр, история украины