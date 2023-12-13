https://ukraina.ru/20231213/1052065865.html

Трамп намерен признать право Северной Кореи иметь ядерное оружие – Politico

Трамп намерен признать право Северной Кореи иметь ядерное оружие – Politico - 13.12.2023 Украина.ру

Трамп намерен признать право Северной Кореи иметь ядерное оружие – Politico

Эту идею Трамп реализует в случае победы на президентских выборах в 2024 году

2023-12-13T14:58

2023-12-13T14:58

2023-12-13T14:58

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ядерное оружие

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Дональд Трамп разрабатывает план, позволяющий Северной Корее сохранить ядерное оружие и предлагающий финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб.Трамп не намерен тратить время на то, что он считает бесполезными переговорами о вооружении. Вместо этого он планирует сосредоточиться на более масштабной задаче конкуренции с Китаем. По словам одного из собеседников издания, Трамп очень мотивирован заключить соглашение с Северной Кореей."Он знает, что хочет от сделки, – сказал собеседник о Трампе. – Какого типа сделка? Я не думаю, что он продумал это до конца".Одна из идей, которую продумывает Трамп, – побудить Северную Корею заморозить ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на снятие экономических санкций и некоторые другие формы помощи. Но правда с условием – наличием возможности проверять, держит ли слово Северная Корея.Предыдущие администрации обеих американских политических партий стремились приостановить разработку Пхеньяном оружия с целью убедить Северную Корею отказаться от статуса изгоя, отказавшись от ядерного оружия. Они предложили ей стимулы, направленные на достижение такой паузы, от продовольственной помощи до смягчения санкций и мазута. Но во всех предыдущих случаях американские администрации подчеркивали, что прекращение создания нового оружия было всего лишь промежуточным шагом в направлении полной денуклеаризации.

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новости, сша, северная корея, дональд трамп, президент сша, ядерное оружие