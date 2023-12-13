Трамп намерен признать право Северной Кореи иметь ядерное оружие – Politico
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Эту идею Трамп реализует в случае победы на президентских выборах в 2024 году
Дональд Трамп разрабатывает план, позволяющий Северной Корее сохранить ядерное оружие и предлагающий финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб.
"Этот шаг ознаменовал бы резкий отход от его прошлой позиции по этому вопросу и сдвиг в сторону сговорчивости с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, с которым у Трампа сложились необычайно дружеские отношения за время его пребывания у власти", – пишет Politico.
Трамп не намерен тратить время на то, что он считает бесполезными переговорами о вооружении. Вместо этого он планирует сосредоточиться на более масштабной задаче конкуренции с Китаем. По словам одного из собеседников издания, Трамп очень мотивирован заключить соглашение с Северной Кореей.
"Он знает, что хочет от сделки, – сказал собеседник о Трампе. – Какого типа сделка? Я не думаю, что он продумал это до конца".
Одна из идей, которую продумывает Трамп, – побудить Северную Корею заморозить ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на снятие экономических санкций и некоторые другие формы помощи. Но правда с условием – наличием возможности проверять, держит ли слово Северная Корея.
Предыдущие администрации обеих американских политических партий стремились приостановить разработку Пхеньяном оружия с целью убедить Северную Корею отказаться от статуса изгоя, отказавшись от ядерного оружия. Они предложили ей стимулы, направленные на достижение такой паузы, от продовольственной помощи до смягчения санкций и мазута. Но во всех предыдущих случаях американские администрации подчеркивали, что прекращение создания нового оружия было всего лишь промежуточным шагом в направлении полной денуклеаризации.
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