Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054909821.html
Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета
Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета - 06.05.2024 Украина.ру
Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета
Для жителей Донбасса майские праздники – очередная возможность выкрикнуть "я не боюсь" в сторону противника. Что делают, о чем говорят, чего хотят и на что жалуются в Донецке в эти дни?
2024-05-06T05:44
2024-05-06T05:44
эксклюзив
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054910094_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_14be780220ef59ad4411aab5d5dd84d1.jpg
"Игорек, а ты чего ходишь-ходишь мимо и не подходишь?" - грохочет сосед из-под навеса. Рабочую одежду сменил на тренировочный костюм. Стоит в тени, ковыряет в мангале оструганной веточкой. Улыбается."Да некогда праздновать. Когда-нибудь в отпуск уйду и все сразу отмечу", - отвечаю на ходу. "А! Ну беги-беги! Работа-работа, переходи на Федота", - хохочет компания у меня за спиной. Где-то справа ложится снаряд и будит крупный калибр, осоловевший под солнышком где-то в полях. Начинается старый-добрый прифронтовой пинг-понг.Майские праздники на окраинах ДНР всегда были актом жизнеутверждающим и, если подумать, довольно страшным. Ведь, с одной стороны, даже ребенку понятно, что неприятель обязательно "поздравит" гражданских. С другой же стороны, люди устали бояться прятаться в бетонных коробках, двигаться короткими перебежками и отказывать себе даже в маленьких радостях.Люди хотят свежего воздуха и солнца над головой. Хотят общаться с близкими и есть мясо, жареное на углях. Хотят нести в храм паски и крашенки, а после собираться за столом всей семьей. В общем и целом, они хотят жить, а не бояться.Проблема в том, что ВСУ хотят противоположного и пока еще имеют возможность добиться желаемого. И пусть наши войска взяли под контроль главный укреп Красногоровки, но до тишины пока далеко.На днях профильный специалист объяснил мне, что пикник под огнем хорош лишь в кино про Д’Артаньяна и его коллег, а в жизни является признаком отклонения. Суть его в том, что здоровый человек хочет жить и принимает для этого все необходимые меры, а дончане, которым надоело бояться, исповедуют принцип "будь что будет", порой игнорируя смертельную опасность.Все так, но выбор не велик, если игра идет вдолгую. Ты либо собираешь вещи и уезжаешь, либо сходишь с ума, либо делаешь то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где находишься. Потому, что не пересидишь десять лет в подвале. Потому, что нужно ездить на работу, воспитывать детей, навещать родных, ухаживать за могилами и далее по тексту. Половозрелый человек не может уподобиться незрелому релоканту из "Твиттера" и перестать мыться, ссылаясь на войну, психотравму и упадок сил.К 13.00 почти все магазины в районе закрываются. Работает лишь супермаркет с ассортиментом для наименее притязательных и прифронтовыми ценами. Даже сигарет здесь приличных не купишь, а неприличные стоят неприлично. С удивлением обнаруживаю, что продуктовый магазин, где лет пятнадцать покупал сигареты, закрылся. Теперь здесь бытовая техника. Кому она здесь нужна? Людей с каждым днем все меньше.По улице катится техника. Дороги практически "съедены" гусеницами, а потому и пыль столбом. Прикрывая рты и носы платочками, благородные дамы, ожидающие прибытия общественного транспорта, машут парням. Те смущенно машут с брони, как бы говоря: "И вам добрый день! Простите, что напылили. Мы через секунду уедем".Пожилой таксист всю дорогу монотонно жалуется на жизнь, цены, зарплаты и все остальное. "А я ему говорю, что не может килограмм обыкновенного винограда стоить дороже, чем килограмм мяса! Понимаешь? Ну ведь не может же?" - пихает он меня локтем. Киваю.Жалобы утомили маленько, но ведь по сути все верно. Да, однажды цены в ДНР устаканятся, а зарплаты сравняются с общероссийскими и ушлые московские комерсы больше не смогут платить местным втрое меньше, чем приезжим, но это будет когда-нибудь. А жить хочется каждую минуту.Уже на выезде из Петровского района идут такие-сякие ремонтные работы, а дальше – больше. Если в конце апреля город стоял в пробках из-за наплыва людей, то на майские все разъехались и пробки возникают лишь из-за дорожных работ. Почему их не ведут по ночам? Вот и местные тоже спрашивают.С тех пор, как противника на Авдеевском направлении отогнали на почтительное расстояние, а Киевский район вздохнул с облегчением, атмосфера в центре изменилась. Тут вам и люди в скверах, и кафе, где в субботу не присядешь, и бегуны в парках. Путь из филиала Ада на Земле к нормальной жизни теперь отнимает куда меньше времени.Плохо это? Да нет же. Просто отвыкли мы за время СВО. Раньше-то всюду было опасно, а теперь едешь минут двадцать и видишь пусть усеченную, но жизнь.- У вас тут пасочки не продают?- Нет, но у нас есть десерты.- Жаль. В кофейнях обычно продают.- Может у соседей есть. Спросите.- Да там закрыто уже.В местных кофейнях своя атмосфера. Тут знакомый бизнесмен передает не менее знакомому военному комплексы "Starlink", здесь, обложившись телефонами и блокнотами, заседают чиновники, там журналисты какие-то в ноутбуки уставились, а в уголочке сидят бойцы и уплетают сладости.Пасха в этом году на удивление прохладная и почти наверняка не победная. Все ведь слышали это пророчество, да? Первая – кровавая, вторая – голодная, третья – победная. По началу считали от начала "странной войны", затем – от начала СВО. "Не уж-то и третья будет война?" - как-то нервно хихикают люди.Девятого мы в третий раз отметим День победы в режиме "давай не высовываться" - без парада, салюта и прочих грозных красивостей. Впрочем, салют точно будет. Просто будет он настоящим и скорее для противника, засевшего в Красногоровке. Дальше – Курахово. А затем выметем всю грязь, починим все дороги, выбелим бордюры и зазеленеют кроны деревьев. Чтобы красиво и "как до войны".
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донецк
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054910094_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_703f1f40a670694e4d20336a808fc06d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины

Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета

05:44 06.05.2024
 
С Днем Победы
С Днем Победы
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Для жителей Донбасса майские праздники – очередная возможность выкрикнуть "я не боюсь" в сторону противника. Что делают, о чем говорят, чего хотят и на что жалуются в Донецке в эти дни?
"Игорек, а ты чего ходишь-ходишь мимо и не подходишь?" - грохочет сосед из-под навеса. Рабочую одежду сменил на тренировочный костюм. Стоит в тени, ковыряет в мангале оструганной веточкой. Улыбается.
"Да некогда праздновать. Когда-нибудь в отпуск уйду и все сразу отмечу", - отвечаю на ходу. "А! Ну беги-беги! Работа-работа, переходи на Федота", - хохочет компания у меня за спиной. Где-то справа ложится снаряд и будит крупный калибр, осоловевший под солнышком где-то в полях. Начинается старый-добрый прифронтовой пинг-понг.
Майские праздники на окраинах ДНР всегда были актом жизнеутверждающим и, если подумать, довольно страшным. Ведь, с одной стороны, даже ребенку понятно, что неприятель обязательно "поздравит" гражданских. С другой же стороны, люди устали бояться прятаться в бетонных коробках, двигаться короткими перебежками и отказывать себе даже в маленьких радостях.
Люди хотят свежего воздуха и солнца над головой. Хотят общаться с близкими и есть мясо, жареное на углях. Хотят нести в храм паски и крашенки, а после собираться за столом всей семьей. В общем и целом, они хотят жить, а не бояться.
Проблема в том, что ВСУ хотят противоположного и пока еще имеют возможность добиться желаемого. И пусть наши войска взяли под контроль главный укреп Красногоровки, но до тишины пока далеко.
На днях профильный специалист объяснил мне, что пикник под огнем хорош лишь в кино про Д’Артаньяна и его коллег, а в жизни является признаком отклонения. Суть его в том, что здоровый человек хочет жить и принимает для этого все необходимые меры, а дончане, которым надоело бояться, исповедуют принцип "будь что будет", порой игнорируя смертельную опасность.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Все так, но выбор не велик, если игра идет вдолгую. Ты либо собираешь вещи и уезжаешь, либо сходишь с ума, либо делаешь то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где находишься. Потому, что не пересидишь десять лет в подвале. Потому, что нужно ездить на работу, воспитывать детей, навещать родных, ухаживать за могилами и далее по тексту. Половозрелый человек не может уподобиться незрелому релоканту из "Твиттера" и перестать мыться, ссылаясь на войну, психотравму и упадок сил.
К 13.00 почти все магазины в районе закрываются. Работает лишь супермаркет с ассортиментом для наименее притязательных и прифронтовыми ценами. Даже сигарет здесь приличных не купишь, а неприличные стоят неприлично. С удивлением обнаруживаю, что продуктовый магазин, где лет пятнадцать покупал сигареты, закрылся. Теперь здесь бытовая техника. Кому она здесь нужна? Людей с каждым днем все меньше.
По улице катится техника. Дороги практически "съедены" гусеницами, а потому и пыль столбом. Прикрывая рты и носы платочками, благородные дамы, ожидающие прибытия общественного транспорта, машут парням. Те смущенно машут с брони, как бы говоря: "И вам добрый день! Простите, что напылили. Мы через секунду уедем".
Пожилой таксист всю дорогу монотонно жалуется на жизнь, цены, зарплаты и все остальное. "А я ему говорю, что не может килограмм обыкновенного винограда стоить дороже, чем килограмм мяса! Понимаешь? Ну ведь не может же?" - пихает он меня локтем. Киваю.
Жалобы утомили маленько, но ведь по сути все верно. Да, однажды цены в ДНР устаканятся, а зарплаты сравняются с общероссийскими и ушлые московские комерсы больше не смогут платить местным втрое меньше, чем приезжим, но это будет когда-нибудь. А жить хочется каждую минуту.
Ремонт дорог в Донецке
Ремонт дорог в Донецке
Ремонт дорог в Донецке
Уже на выезде из Петровского района идут такие-сякие ремонтные работы, а дальше – больше. Если в конце апреля город стоял в пробках из-за наплыва людей, то на майские все разъехались и пробки возникают лишь из-за дорожных работ. Почему их не ведут по ночам? Вот и местные тоже спрашивают.
С тех пор, как противника на Авдеевском направлении отогнали на почтительное расстояние, а Киевский район вздохнул с облегчением, атмосфера в центре изменилась. Тут вам и люди в скверах, и кафе, где в субботу не присядешь, и бегуны в парках. Путь из филиала Ада на Земле к нормальной жизни теперь отнимает куда меньше времени.
Плохо это? Да нет же. Просто отвыкли мы за время СВО. Раньше-то всюду было опасно, а теперь едешь минут двадцать и видишь пусть усеченную, но жизнь.
- У вас тут пасочки не продают?
- Нет, но у нас есть десерты.
- Жаль. В кофейнях обычно продают.
- Может у соседей есть. Спросите.
- Да там закрыто уже.
В местных кофейнях своя атмосфера. Тут знакомый бизнесмен передает не менее знакомому военному комплексы "Starlink", здесь, обложившись телефонами и блокнотами, заседают чиновники, там журналисты какие-то в ноутбуки уставились, а в уголочке сидят бойцы и уплетают сладости.
Пасха в этом году на удивление прохладная и почти наверняка не победная. Все ведь слышали это пророчество, да? Первая – кровавая, вторая – голодная, третья – победная. По началу считали от начала "странной войны", затем – от начала СВО. "Не уж-то и третья будет война?" - как-то нервно хихикают люди.
Девятого мы в третий раз отметим День победы в режиме "давай не высовываться" - без парада, салюта и прочих грозных красивостей. Впрочем, салют точно будет. Просто будет он настоящим и скорее для противника, засевшего в Красногоровке. Дальше – Курахово. А затем выметем всю грязь, починим все дороги, выбелим бордюры и зазеленеют кроны деревьев. Чтобы красиво и "как до войны".
 
ЭксклюзивДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:29США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
07:07Бывшие высокопоставленные чиновники Украины объявлены в розыск — МВД России
06:58"Саша, давайте я куплю вам брюки!" Журналист Чаленко о ярких встречах с академиком Толочко
06:44Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности
06:40"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог
06:30Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ
06:20"Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопку
06:10Все не закончится одной Украиной: Станислав Крапивник о том, как будут развиваться события на фронтах СВО
06:00"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО
05:51"Они моментально будут уничтожены": генерал-майор о том, какую обузу Вашингтон подкинул Киеву
05:44Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета
05:40Ветеран рассказал, как сложилась судьба советских солдат, оставшихся в Афганистане
05:33"Люди в нацистской форме ловят и избивают мирных горожан": эксперт о том, что происходит в Одессе
05:21"Возглавит максимально медийный": Скориков назвал причины отстранения Умерова с должности
05:19Дефолт подкрался незаметно. Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны
05:11Самоорганизация молдавской оппозиции создает угрозу политическому режиму Майи Санду - эксперт
05:00"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США
04:59Нереальные цели важнее жизни украинцев. Украинские эксперты трезво оценивают жестокие усилия власти
04:50Владимир Краснов о том, как продвигая через "петрушек" свою риторику, бизнес Европы подсчитывает барыши
04:39“Это неразумный поступок”: эксперт объяснил, какой шаг Запада разозлит Россию и разорит Америку
Лента новостейМолния