https://ukraina.ru/20240506/1054909821.html

Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета

Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета - 06.05.2024 Украина.ру

Путь из Ада на Земле. В Донецке ждут не победной Пасхи, но тихого лета

Для жителей Донбасса майские праздники – очередная возможность выкрикнуть "я не боюсь" в сторону противника. Что делают, о чем говорят, чего хотят и на что жалуются в Донецке в эти дни?

2024-05-06T05:44

2024-05-06T05:44

2024-05-06T05:44

эксклюзив

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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"Игорек, а ты чего ходишь-ходишь мимо и не подходишь?" - грохочет сосед из-под навеса. Рабочую одежду сменил на тренировочный костюм. Стоит в тени, ковыряет в мангале оструганной веточкой. Улыбается."Да некогда праздновать. Когда-нибудь в отпуск уйду и все сразу отмечу", - отвечаю на ходу. "А! Ну беги-беги! Работа-работа, переходи на Федота", - хохочет компания у меня за спиной. Где-то справа ложится снаряд и будит крупный калибр, осоловевший под солнышком где-то в полях. Начинается старый-добрый прифронтовой пинг-понг.Майские праздники на окраинах ДНР всегда были актом жизнеутверждающим и, если подумать, довольно страшным. Ведь, с одной стороны, даже ребенку понятно, что неприятель обязательно "поздравит" гражданских. С другой же стороны, люди устали бояться прятаться в бетонных коробках, двигаться короткими перебежками и отказывать себе даже в маленьких радостях.Люди хотят свежего воздуха и солнца над головой. Хотят общаться с близкими и есть мясо, жареное на углях. Хотят нести в храм паски и крашенки, а после собираться за столом всей семьей. В общем и целом, они хотят жить, а не бояться.Проблема в том, что ВСУ хотят противоположного и пока еще имеют возможность добиться желаемого. И пусть наши войска взяли под контроль главный укреп Красногоровки, но до тишины пока далеко.На днях профильный специалист объяснил мне, что пикник под огнем хорош лишь в кино про Д’Артаньяна и его коллег, а в жизни является признаком отклонения. Суть его в том, что здоровый человек хочет жить и принимает для этого все необходимые меры, а дончане, которым надоело бояться, исповедуют принцип "будь что будет", порой игнорируя смертельную опасность.Все так, но выбор не велик, если игра идет вдолгую. Ты либо собираешь вещи и уезжаешь, либо сходишь с ума, либо делаешь то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где находишься. Потому, что не пересидишь десять лет в подвале. Потому, что нужно ездить на работу, воспитывать детей, навещать родных, ухаживать за могилами и далее по тексту. Половозрелый человек не может уподобиться незрелому релоканту из "Твиттера" и перестать мыться, ссылаясь на войну, психотравму и упадок сил.К 13.00 почти все магазины в районе закрываются. Работает лишь супермаркет с ассортиментом для наименее притязательных и прифронтовыми ценами. Даже сигарет здесь приличных не купишь, а неприличные стоят неприлично. С удивлением обнаруживаю, что продуктовый магазин, где лет пятнадцать покупал сигареты, закрылся. Теперь здесь бытовая техника. Кому она здесь нужна? Людей с каждым днем все меньше.По улице катится техника. Дороги практически "съедены" гусеницами, а потому и пыль столбом. Прикрывая рты и носы платочками, благородные дамы, ожидающие прибытия общественного транспорта, машут парням. Те смущенно машут с брони, как бы говоря: "И вам добрый день! Простите, что напылили. Мы через секунду уедем".Пожилой таксист всю дорогу монотонно жалуется на жизнь, цены, зарплаты и все остальное. "А я ему говорю, что не может килограмм обыкновенного винограда стоить дороже, чем килограмм мяса! Понимаешь? Ну ведь не может же?" - пихает он меня локтем. Киваю.Жалобы утомили маленько, но ведь по сути все верно. Да, однажды цены в ДНР устаканятся, а зарплаты сравняются с общероссийскими и ушлые московские комерсы больше не смогут платить местным втрое меньше, чем приезжим, но это будет когда-нибудь. А жить хочется каждую минуту.Уже на выезде из Петровского района идут такие-сякие ремонтные работы, а дальше – больше. Если в конце апреля город стоял в пробках из-за наплыва людей, то на майские все разъехались и пробки возникают лишь из-за дорожных работ. Почему их не ведут по ночам? Вот и местные тоже спрашивают.С тех пор, как противника на Авдеевском направлении отогнали на почтительное расстояние, а Киевский район вздохнул с облегчением, атмосфера в центре изменилась. Тут вам и люди в скверах, и кафе, где в субботу не присядешь, и бегуны в парках. Путь из филиала Ада на Земле к нормальной жизни теперь отнимает куда меньше времени.Плохо это? Да нет же. Просто отвыкли мы за время СВО. Раньше-то всюду было опасно, а теперь едешь минут двадцать и видишь пусть усеченную, но жизнь.- У вас тут пасочки не продают?- Нет, но у нас есть десерты.- Жаль. В кофейнях обычно продают.- Может у соседей есть. Спросите.- Да там закрыто уже.В местных кофейнях своя атмосфера. Тут знакомый бизнесмен передает не менее знакомому военному комплексы "Starlink", здесь, обложившись телефонами и блокнотами, заседают чиновники, там журналисты какие-то в ноутбуки уставились, а в уголочке сидят бойцы и уплетают сладости.Пасха в этом году на удивление прохладная и почти наверняка не победная. Все ведь слышали это пророчество, да? Первая – кровавая, вторая – голодная, третья – победная. По началу считали от начала "странной войны", затем – от начала СВО. "Не уж-то и третья будет война?" - как-то нервно хихикают люди.Девятого мы в третий раз отметим День победы в режиме "давай не высовываться" - без парада, салюта и прочих грозных красивостей. Впрочем, салют точно будет. Просто будет он настоящим и скорее для противника, засевшего в Красногоровке. Дальше – Курахово. А затем выметем всю грязь, починим все дороги, выбелим бордюры и зазеленеют кроны деревьев. Чтобы красиво и "как до войны".

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины