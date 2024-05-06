https://ukraina.ru/20240506/1054910471.html

Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности

Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности - 06.05.2024 Украина.ру

Краткая история литературы Поднебесной. Китайская поэзия и проза как поиск собственной идентичности

Мероприятия, приуроченные к проведению Годов России и Китая откроются в середине мая и продлятся до 2026 года. Значит, наступило время лучше узнать нашего соседа и доброго друга - Китай, с которым нас многое связывает. То о чем же пишут и что читают в Китае? Представляем читателям Украина.ру статью нашего постоянного автора из Китая Сюй Цзицзюня.

2024-05-06T06:44

2024-05-06T06:44

2024-05-06T06:44

китай

запад

россия

сюй цзицзюнь

эксклюзив

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В 1980-е годы, вслед за признанием ошибок Культурной революции, современная китайская литература вступила, как это не парадоксально, в полосу ошибочных размышлений и самобичевания. В угоду политическим требованиям Запада небольшая группа литераторов выступила с ложной литературной теорией: "Литература не инструмент для вознесения похвал, говорить правду — вот самое ценное качество писателя". В итоге "погоня за правдой" принесла немалые выгоды лишь определённому кругу лиц в определённый период, но, как мы теперь понимает, в истории китайской литературы произведения, отрицающие традиционную культуру страны путем очернения собственного народа, не имеют никакой исторической ценности.Насколько мне известно, переоценки прошлых заявлений наблюдаются не только у нас в Китае, но и в России, где также было много чего написано после распада Советского Союза, и теперь и российские читатели начинают заново смотреть на современную литературу. По сути, ситуация, в которой оказались и мы, в Китае, и вы, в России — это результат отсутствия уверенности в себе как сильной и самодостаточной нации, и наличия навязчивого желания угодить Западу.Но поговорим о том, что происходит у нас в стране. На протяжении веков большая часть дошедшей до нас древнекитайской литературы имела позитивную основу, и даже если в ней иногда встречаются критические нотки, то написаны они с позиций сострадания. Рассмотрим несколько классических произведений древнекитайской литературы.В период Весны и Осени литературное произведение "Шицзин", классическое произведение китайской поэзии, вобрало в себя лучшее из фольклора китайских княжеств того времени и стихи, написанные придворными поэтами. Поэтому "Шицзин" разнороден по своим стилям. В некоторых главах описывается народная жизнь, отношения между мужчиной и женщиной, сцены войны. Другие главы представляют собой политическую сатиру, критического содержания там было не так уж и много.Или возьмём стихи Цюй Юань из периода Сражающихся царств, смутное и тяжёлое время для зарождающейся китайской нации: там есть и вера в народ и страну, и воспоминания о предках, и фантазии на тему мифологического мира, а также советы правителю царства Чу. И хотя стихи Цюй Юаня овеяны грустью, полны беспомощности, печали и негодования, критическое содержание также не является доминирующим, — строки полны, говоря современным языком, патриотизма.Период правления династии Хань, отмечается полётом мыслей в поэзии, пишут много о политике, стараются увещевать правителей, но критического содержания в стихах той эпохи по-прежнему мало.Сыма Цянь, в период правления династии Западная Хань написал "Шицзи", "Исторические записки". С одной стороны, "Шицзи" — это книга по истории, с другой - литературный шедевр. Но в "Шицзи" много субъективизма. Сыма пережил унижения и страдания и всё это сказалось на его восприятие окружающего мира. Во времена династий Суй и Тан, писатели в угоду правителям занимались переписыванием истории, поэтому литературная ценность и колорит произведений значительно снизился, но в то же время поэзия эпохи Тан достигла неимоверных высот. В Танской поэзии и лирике последующей династии Сун, а также и в прозе тех времён, мы чувствуем сильный заряд позитива. Поэзия Ли Бо, стихи Су Ши, лирика Синь Цицзи несут в себе позитивную силу . Проза и поэзия Хань Юя отличается стилистическим великолепием и смелостью мысли.Ду Фу, пережив бунт и убегая от невзгод, пишет о своих переживаниях без обвинений и нападок на кого-либо:Страна погибает, а горы и реки целы, весной города деревьями, травами скрыты.Во время раздумий залил цветы слезами, горечь такая, что страшен и птичий крик.За всю историю древнекитайской литературы не нашлось ни одного великого писателя, чьим занятием было бы очернение действительности, кто бы всю свою жизнь писал об изъянах общества и его уродстве.Династия Мин оставила нам романы, есть среди них и шедевры, как правило, с политической окраской, но в них не было ни скандалов, не было той самой "гнилой изюминки", которую многие из нас нынче любят искать в произведениях различных авторов.Русскому читателю, я думаю, хорошо известны "Повести о странном из кабинета Ляо", написанные в XVII веке Пу Сунлином, несколько сотен новелл, в основном посвящённых странным историям, обнажающим реальность того времени без субъективного очернительства. В романе Ли Баоцзя "Наше чиновничество" бюрократы, появляющиеся на его страницах, глупы и надменны до крайности. Тем не менее текст не вызывает неприятных ощущений и часто заставляет людей улыбаться.Произведений китайской литературы от древности до наших дней бесчисленное множество, и те, что дошли до наших дней, несомненно, несут в себе положительные эмоции, полны если не уверенности в победу добра над злом, то как минимум пропитаны сатирой, болью, страданиями, но не брюзжанием по "не тому народу" или " не такой, как все, стране". Когда-либо появлявшиеся в нашей истории книги, полные ненависти и цинизма, быстро китайцами забывались и забываются. Это связано с тем, что подобная литература не отвечает духовным потребностям нашего человека, в его нормальном состоянии.Писатели древности, о чём бы они ни писали, жили ожиданием благости, поэтому то, что исходит от них к нам, и полно положительного заряда и веры в добро.С Октябрьской революцией в России у нас появилось большое количество переводных литературных и музыкальных произведений, рассказывающих о революционной борьбе и Великой Отечественной войне. "Молодая гвардия", "Как закалялась сталь", и даже несколько различных вариантов переводов повести Войнич "Овод", пришедшей к нам из СССР, и другие книги учили нас силе и несгибаемости, которым обладал ваш народ.В 1980-е годы китайская литература начала расцветать, и на свет появилось множество выдающихся произведений. Повести А Чэна "Шахматный король" и Лян Сяошэна "Ночная вьюга" полны позитивной силы в изображении жизни молодых интеллигентов. Лу Яо написал "Обычный мир". Герой его книги никогда не жалуется на погоду и постоянно борется за жизнь на бесплодной земле, и опять- произведение полно жизненной силы.Но, начиная с того же времени, у нас появилось множество книг, очерняющих нашу страну и нашу историю. Многие писатели откопали доходную жилу в отрицании реальности и нашей культуры, чем завоевали поддержку за рубежом и немало на этом заработали. Их произведения, появившихся в тот период, полны негативизма и критики, направлены на отрицание истории китайской нации и полностью отвечали политическим потребностям Запада в подрыве политического строя нашей страны. Подобная "литература", выхолащивающая дух нации, совершенно несопоставима с нашей классикой. "Далеки они от народа…" , как говорил один из ваших классиков.Но почему между одними и теми же китайцами такая большая разница, спросите вы? Всё дело в том, что налицо существенный разрыв в духовном содержании!До правления династии маньчжурской династии Цин у нашего народа никогда не было чувства национальной неполноценности! Только после Опиумной войны 1840 года, после многочисленных вторжений в Китай англичан, в сознании многих китайцев укрепилось ощущение превосходства Запада. И с тех пор на протяжении 180 лет китайцы стыдились своих предков! Нам были навязаны ложные герои. Время уже другое, но и в наши дни ещё есть китайцы до сих пор гордящиеся Нобелевской премией по литературе, что, с моей точки зрения, просто абсурдно.На фоне противостояния между Востоком и Западом и в политической атмосфере, когда западные страны враждебно относятся к Китаю и, как, мне кажется, и к вам, русским, номинации на Нобелевские премии уже давно носят очень заметную политическую окраску. Но мир меняется, и лет через восемь-десять китайцам и дела не будет до так называемой Нобелевские премии по литературе. Уверен, подобное будет происходить с народами других стран, которые всё больше начинают задумываться о пагубности однополярного мира с центром в Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

китай, запад, россия, сюй цзицзюнь, эксклюзив