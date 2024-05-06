https://ukraina.ru/20240506/1054908750.html

Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ

Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ - 06.05.2024 Украина.ру

Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ

На Авдеевском направлении ВС РФ пытаются двигаться в сторону Константиновки и Курахово, наступление будет развиваться. На Луганском направлении также достигнуты определенные успехи благодаря работе российских ВКС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-06T06:30

2024-05-06T06:30

2024-05-06T06:30

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Что касается Луганского оперативного направления, то сейчас ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы там сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Тем не менее на этом направлении есть определенные успехи благодаря работе наших ВКС. Разведка выявляет цели, а авиация наносит по ним удары с помощью ФАБ-2500, ФАБ-500 и ФАБ-1500, добавил военный.Это означает, что российским военным удается перерезать снабжение ВСУ. При этом надо учитывать, что операторы FPV-дронов тоже не сидят без дела. Они находят и уничтожают эти цели, подчеркнул он.Мы по всей линии соприкосновения уже видим достаточно техники, которую бросили ВСУ. Просто пока ее трудно достать и привезти на выставку на Поклонной горе. В общем на этих двух направлениях ВС РФ слегка проломили оборону противника и стараются дальше развить свой успех, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240505/1054907392.html

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