Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ - 06.05.2024 Украина.ру
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Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ
Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ - 06.05.2024 Украина.ру
Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ
На Авдеевском направлении ВС РФ пытаются двигаться в сторону Константиновки и Курахово, наступление будет развиваться. На Луганском направлении также достигнуты определенные успехи благодаря работе российских ВКС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-06T06:30
2024-05-06T06:30
новости
россия
лнр
киселев
вкс
всу
часов яр
авдеевка
оборона
наступление
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Что касается Луганского оперативного направления, то сейчас ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы там сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Тем не менее на этом направлении есть определенные успехи благодаря работе наших ВКС. Разведка выявляет цели, а авиация наносит по ним удары с помощью ФАБ-2500, ФАБ-500 и ФАБ-1500, добавил военный.Это означает, что российским военным удается перерезать снабжение ВСУ. При этом надо учитывать, что операторы FPV-дронов тоже не сидят без дела. Они находят и уничтожают эти цели, подчеркнул он.Мы по всей линии соприкосновения уже видим достаточно техники, которую бросили ВСУ. Просто пока ее трудно достать и привезти на выставку на Поклонной горе. В общем на этих двух направлениях ВС РФ слегка проломили оборону противника и стараются дальше развить свой успех, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, лнр, киселев, вкс, всу, часов яр, авдеевка, оборона, наступление, вс рф, сво, военная техника, дроны, артиллерия
Новости, Россия, ЛНР, Киселев, ВКС, ВСУ, Часов Яр, Авдеевка, оборона, наступление, ВС РФ, СВО, военная техника, дроны, артиллерия

Мы "слегка" проломили оборону ВСУ на двух направлениях: полковник Киселев рассказал о продвижении ВС РФ

06:30 06.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Авдеевском направлении ВС РФ пытаются двигаться в сторону Константиновки и Курахово, наступление будет развиваться. На Луганском направлении также достигнуты определенные успехи благодаря работе российских ВКС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Что касается Луганского оперативного направления, то сейчас ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы там сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.
Тем не менее на этом направлении есть определенные успехи благодаря работе наших ВКС. Разведка выявляет цели, а авиация наносит по ним удары с помощью ФАБ-2500, ФАБ-500 и ФАБ-1500, добавил военный.
"На Авдеевском направлении ВС РФ пытаются двигаться в сторону Константиновки и Курахово. Наше наступление будет развиваться. Я не скажу, что ВСУ убегут. Но свои позиции они будут покидать. Уже было несколько случаев, когда враг, видя наше преимущество на земле в бронетехнике и в артиллерии, просто уходил", - отметил Киселев.
Это означает, что российским военным удается перерезать снабжение ВСУ. При этом надо учитывать, что операторы FPV-дронов тоже не сидят без дела. Они находят и уничтожают эти цели, подчеркнул он.
Мы по всей линии соприкосновения уже видим достаточно техники, которую бросили ВСУ. Просто пока ее трудно достать и привезти на выставку на Поклонной горе. В общем на этих двух направлениях ВС РФ слегка проломили оборону противника и стараются дальше развить свой успех, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Вчера, 19:47
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыскРоссия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
 
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