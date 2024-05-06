США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В случае падения Украины Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News
"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - признал Джеффрис.
Кроме того, он рассказал, что в Республиканской партии США растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия - не враг США".
Также Джеффрис указал, что в палате представителей поддержку России возглавляет конгрессмен от республиканцев Марджори Тейлор Грин.
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