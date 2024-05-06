США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен

"Когда закончится война на Украине?" Военно-политический эксперт назвал три реальных способа победить США Россия воюет не с Украиной, на самом деле она воюет с Америкой. Эта война будет идти до конца: или мы их, или они нас. При этом победить США можно тремя способами. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник