США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен - 06.05.2024 Украина.ру
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США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен - 06.05.2024 Украина.ру
США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
В случае падения Украины Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News
2024-05-06T07:29
2024-05-06T07:29
новости
украина
сша
россия
республиканская партия
конфликт
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"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - признал Джеффрис.Кроме того, он рассказал, что в Республиканской партии США растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия - не враг США". Также Джеффрис указал, что в палате представителей поддержку России возглавляет конгрессмен от республиканцев Марджори Тейлор Грин.
https://ukraina.ru/20240506/1054872059.html
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новости, украина, сша, россия, республиканская партия, конфликт
Новости, Украина, США, Россия, Республиканская партия, конфликт

США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен

07:29 06.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В случае падения Украины Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих вооруженных сил. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News
"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - признал Джеффрис.
Кроме того, он рассказал, что в Республиканской партии США растет пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия - не враг США".
Также Джеффрис указал, что в палате представителей поддержку России возглавляет конгрессмен от республиканцев Марджори Тейлор Грин.
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Заголовок открываемого материала
07:29США собираются вмешаться в конфликт на Украине - американский конгрессмен
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