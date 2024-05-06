"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО - 06.05.2024 Украина.ру
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"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО
"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО - 06.05.2024 Украина.ру
"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО
Сейчас боевые действия зашли в позиционную фазу. Опыт Первой мировой показывает, что война на истощение может длиться годами. К тому же, исход СВО будет определять много внешних факторов, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-05-06T06:00
2024-05-06T06:00
украина
россия
александр васильев
пётр скоробогатый
"ахмат"
вс рф
всу
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Эксперт отмечает, что на данный момент мы не знаем, насколько украинское общество исчерпало ресурс к сопротивлению, а также какова будет ситуация с западной поддержкой Киева.“Масса таких факторов – это переменные, которых мы не знаем.Поэтому я считаю, что мы должны психологически настраиваться на то, что СВО будет развиваться по принципу марафона. Если события пойдут быстрее, это хорошо. Но если мы будем думать, что Украина падет через год или через два, мы будем подыгрывать противнику”, - полагает Васильев.Так, в начале этого года эксперты Международного института стратегических исследований выдвинули свои предположения по поводу продолжительности конфликта. По их мнению, он будет долгим, так как Запад заставит Киев пойти в наступление, которое снова разгорячит фронт.Однако в российском экспертном сообществе склонны прогнозировать скорое окончание конфликта. Командир отряда спецназа “Ахмат”, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов предположил, что СВО закончится максимум в сентябре этого года. Кроме того, он не исключил нового “майдана” на Украине, который возникнет на почве провала контрнаступления, а также усталости населения.В свою очередь, редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью нашему изданию ранее говорил, что сейчас Россия не форсирует ход СВО, потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы — таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир.В заключение собеседник добавил, что, если конфликт не закончить переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации: это никому не нужно, даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе.Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, александр васильев, пётр скоробогатый, "ахмат", вс рф, всу
Украина, Россия, Александр Васильев, Пётр Скоробогатый, "Ахмат", ВС РФ, ВСУ

"Будет развиваться по принципу марафона": эксперт рассказал, на каком этапе сейчас СВО

06:00 06.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас боевые действия зашли в позиционную фазу. Опыт Первой мировой показывает, что война на истощение может длиться годами. К тому же, исход СВО будет определять много внешних факторов, считает бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист Александр Васильев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отмечает, что на данный момент мы не знаем, насколько украинское общество исчерпало ресурс к сопротивлению, а также какова будет ситуация с западной поддержкой Киева.
Масса таких факторов – это переменные, которых мы не знаем.Поэтому я считаю, что мы должны психологически настраиваться на то, что СВО будет развиваться по принципу марафона. Если события пойдут быстрее, это хорошо. Но если мы будем думать, что Украина падет через год или через два, мы будем подыгрывать противнику”, - полагает Васильев.
Так, в начале этого года эксперты Международного института стратегических исследований выдвинули свои предположения по поводу продолжительности конфликта. По их мнению, он будет долгим, так как Запад заставит Киев пойти в наступление, которое снова разгорячит фронт.
Однако в российском экспертном сообществе склонны прогнозировать скорое окончание конфликта. Командир отряда спецназа “Ахмат”, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России Апты Алаудинов предположил, что СВО закончится максимум в сентябре этого года. Кроме того, он не исключил нового “майдана” на Украине, который возникнет на почве провала контрнаступления, а также усталости населения.
В свою очередь, редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью нашему изданию ранее говорил, что сейчас Россия не форсирует ход СВО, потому что было принято решение политическим способом решить эту проблему. Задача Москвы — таким образом зафиксировать послевоенное устройство Украины, чтобы ее признал весь мир.
В заключение собеседник добавил, что, если конфликт не закончить переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации: это никому не нужно, даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе.
Полную версию интервью Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много лет читайте на Украина.ру
 
УкраинаРоссияАлександр ВасильевПётр Скоробогатый"Ахмат"ВС РФВСУ
 
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