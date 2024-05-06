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"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог
"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог - 06.05.2024 Украина.ру
"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог
США не пытаются понять Россию. Они не хотят знать о нас то, что отличается от их видения, сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
2024-05-06T06:40
2024-05-06T06:40
2024-05-06T06:40
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"Они заняли позицию колониального превосходства над нами. Это во многом связано с последствиями 90-х и нулевых. Они видят, что Россия выстояла под экономическими санкциями, добивается успехов на фронте, но у них все равно рефреном звучит – Россия проиграет. Они ушли в свой "домик". Это логично, потому что падать с вершин мирового господства очень и очень больно", - объяснил он.Полный текст интервью Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, дмитрий евстафьев, зарубежье
Новости, Россия, США, Дмитрий Евстафьев, Зарубежье
"Заняли позицию колониального превосходства". США не пытаются понять Россию - политолог
США не пытаются понять Россию. Они не хотят знать о нас то, что отличается от их видения, сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
"Они заняли позицию колониального превосходства над нами. Это во многом связано с последствиями 90-х и нулевых. Они видят, что Россия выстояла под экономическими санкциями, добивается успехов на фронте, но у них все равно рефреном звучит – Россия проиграет. Они ушли в свой "домик". Это логично, потому что падать с вершин мирового господства очень и очень больно", - объяснил он.